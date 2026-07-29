Un primar PNL spune că Bolojan s-a văzut cu Simion de mai multe ori, inclusiv la Bruxelles: "I-a cerut să nu voteze Guvernul Veștea"

"Nu au fost doar două întâlniri. Au fost mai multe, directe și indirecte". Foto: Agerpres

Primarul liberal de la Cavnic, Vladimir Petruț, a spus miercuri în emisiunea "Sinteza zilei", cu Mihai Gâdea, că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu George Simion de mai multe ori, inclusiv la Bruxelles. Potrivit acestuia, ultima dată Ilie Bolojan a discutat cu George Simion înaintea votului pentru Guvernul Veștea:

"Nu au fost doar două întâlniri. Au fost mai multe, directe și indirecte. Ultima întâlnire a fost fix în ziua în care trebuia să se voteze Guvernul Veștea. Noi am știut, o parte dintre noi. Punerea la cale a acestei întâlniri a avut loc la Cluj-Napoca. Au discutat două persoane, una de la AUR și una de la PNL pentru această întâlnire. Întâlnirea s-a făcut. Asta a fost și cerința premierului, să nu voteze Guvernul Veștea, să nu intre PSD la guvernare pentru că va avea putere deplină și în acest fel va avea de pierdut și AUR, și PNL".

Vladimir Petruț a mai spus că Ilie Bolojan negociază cu AUR: "Bolojan a făcut ceea ce îi acuza pe alții că fac. El practic negociază cu AUR. Se negociază destul de mult cu AUR în teritoriu. Ei vor să aibă lucruri în comun pentru că sunt lucruri în comun între PNL și AUR. PSD a căzut într-o capcană".

Primarul a mai spus că se ia în calcul "o variantă șoc" prin care să se formeze un guvern între PNL și AUR.

Întrebat cine aranjează negocierile, edilul a indicat liberali din eșicherul doi și trei al partidului. "Mare parte sunt din Maramureș și Cluj-Napoca și de la Arad. O discuție a avut loc în București, o altă discuție a avut loc într-un hotel din Cluj-Napoca. O altă discuție a avut loc la Bruxelles".

Potrivit acestuia, alianța dintre PNL și AUR s-ar pune la cale împotriva lui Nicușor Dan: "Bolojan nu se mai înțelege bine cu președintele Nicușor Dan și alianța PNL-AUR se face împotriva președintelui".

Ilie Bolojan a declarat miercuri la Digi24 că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion, de la începutul anului. Premierul interimar a spus că discuțiile au vizat schimburi de opinii și că nu au fost negocieri politice.