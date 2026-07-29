Ilie Bolojan anunță că s-a întâlnit de două ori cu George Simion în acest an: "Au voturi în spate. Am căutat să nu jignesc oamenii"

Bolojan: "Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion de două ori. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ilie Bolojan a declarat miercuri la Digi24 că s-a întâlnit de două ori cu președintele AUR, George Simion, de la începutul anului. Premierul interimar a spus că discuțiile au vizat schimburi de opinii și că nu au fost negocieri politice:

"Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion de două ori. Eu, în condițiile în care, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat, am căutat să nu jignesc oamenii și să am o relație civilizată. Asta am făcut cât timp am fost președintele Senatului, asta am făcut și în această perioadă. Asta ține de respectul între oameni.

A fost o discuție generală, legată de perspective, dar nu au fost negocieri politice. Un schimb de opinii pe tema asta.

Nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul Veștea, a fost mai devreme", a spus Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul în care George Simion a afirmat că a „vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR”.

Ilie Bolojan, despre negocierile pentru un nou guvern

Ilie Bolojan a declarat că, în discuțiile privind deblocarea negocierilor, a fost analizată posibilitatea formării unor guverne minoritare susținute în Parlament pe baza unui program, însă PSD a condiționat această variantă de asumarea mandatului de premier:

"S-a discutat despre posibilitatea unor guverne de tip minoritar, cu susținere în Parlament pe baza unui program, dar PSD a spus: doar dacă noi începem primii. Noi trebuie să continuăm aceste măsuri și ce garanții sunt că cei care au o retorică prin care distrug totul vor continua niște lucruri care țin de responsabilitate".

Ilie Bolojan a declarat că un guvern de armistiţiu, aşa cum a propus Kelemen Hunor, ar putea fi gândit dacă nu se găseşte altă formulă, dar nu mai are încredere în PSD, "care a distrus coaliţia de guvernare".

Bolojan, despre un guvern de armistițiu

"Un guvern de armistiţiu, un guvern pe tranziţie, dacă nu se găseşte o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp. Dar am văzut în aceste luni ce s-a întâmplat. Un astfel de guvern poate să fie format dintr-o zonă tehnică, dar care are susţinere în Parlament, sau un guvern de tip politic. Dar când ai fost în coaliţie cu un partid care nu şi-a respectat înţelegerile, când ai fost într-o coaliţie cu un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să-l pui în practică, pe care nu l-a respectat, care a creat în permanenţă probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susţinut... Gândiţi-vă că noi am dat legea reformei în administraţie şi din primăvară, de când a căzut guvernul, ar fi trebuit să avem reducerea de 10% a personalului în ministere. S-a amânat.

Ar trebui să avem măsurile în sănătate pentru a reaşeza lucrurile în aşa fel încât să ducem banii, câţi avem, în mod eficient. Ar fi trebuit să creştem vârsta de pensionare în sectoarele unde pensionarea se poate face astăzi la 50 de ani. Toate aceste măsuri ar fi redus nişte cheltuieli şi ar fi dat o perspectivă", a spus Bolojan.

Întrebat de ce l-a abandonat preşedintele Nicuşor Dan, Bolojan a răspuns:



"Eu nu văd problema în această perspectivă. Preşedintele are prerogativele lui pe care le exercită aşa cum consideră de cuviinţă, iar guvernul şi premierul are prerogativele pe care le exercită aşa cum poate sau crede de cuviinţă. Noi am avut o coaliţie pe care PSD a distrus-o, care, cu bune, cu rele, a reuşit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut, dar au generat o criză care ne-a dus în această situaţie. Sigur, era bine, cred, dacă preşedintele, înainte de moţiune, de a se face criza, ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Dar dânsul a luat aceste decizii", a afirmat premierul interimar.