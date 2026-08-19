Pâinea, pastele și lactatele se scumpesc în 2026 din cauza războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și a căldurii extreme

Grâul se așteaptă să fie supus celei mai mari presiuni, ceea ce ar urma să scumpească pâinea și pastele. sursa foto: Getty

Prețurile alimentelor la nivel global ar urma să crească cu procente de două cifre în 2026, pe măsură ce escaladarea războiului Rusiei în Ucraina agravează impactul altor șocuri asupra prețurilor la alimente, potrivit Oxford Economics. Grâul se așteaptă să fie supus celei mai mari presiuni, ceea ce ar urma să scumpească pâinea și pastele, scrie Euronews.

Prețurile alimentelor la nivel mondial ar urma să crească cu 11,8% anul acesta și cu 4,8% în 2027, cel mai sever impact fiind așteptat la culturi – cereale, fructe și legume – și la produsele lactate, potrivit Oxford Economics.

Situația survine în contextul în care căldura extremă și seceta din Europa au afectat culturile, în timp ce fermierii se confruntă totodată cu prețuri mari la energie și îngrășăminte, presiuni agravate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

În urma valului de căldură din Europa, Coceral, asociația europeană a comercianților de cereale și semințe oleaginoase cu sediul la Bruxelles, a emis în iulie o actualizare extraordinară, reducându-și estimarea pentru recolta combinată de cereale a UE-27 și a Regatului Unit de la 295,5 milioane de tone la 286,6 milioane de tone. Prin comparație, în 2025 s-au recoltat 310 milioane de tone.

Recolta de cereale a Germaniei ar urma să scadă cu 7% anul acesta, în urma secetei severe și a valurilor de căldură, potrivit AFP, care citează un avertisment lansat marți de Asociația Fermierilor Germani. Aceasta estimează o producție de 41,9 milioane de tone.

Oxford Economics arată că cel mai semnificativ impact asupra prețurilor alimentelor la nivel global provine din „războiul dintre SUA și Iran și efectul acestuia asupra materiilor prime pentru producția de alimente, în principal petrol (motorină), gaze naturale și îngrășăminte”, a declarat economistul senior Tomas Dvorak.

Oxford Economics a precizat că prețurile globale la motorină au urcat cu 36% de la an la an în iulie, parțial din cauza perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce prețurile la îngrășăminte ar urma să crească cu 22% anul acesta.

În același timp, războiul din Ucraina are, la rândul său, un impact semnificativ asupra prețurilor alimentelor la nivel mondial.

Cerealele reprezintă 25% din indicele global al prețurilor la alimente, iar cele două țări „însumează împreună puțin sub 30% din totalul exporturilor mondiale de grâu și peste 10% din cele de porumb”, a spus Dvorak.

Atacurile asupra porturilor, terminalelor de încărcare și navelor rusești și ucrainene, precum și perturbarea exporturilor de cereale din Marea Neagră și Marea Azov, ar putea afecta 86 de milioane de tone din capacitatea anuală de export de cereale – 52 de milioane de tone din Rusia și 34 de milioane de tone din Ucraina –, echivalentul a aproape 17% din exporturile mondiale de cereale, potrivit raportului.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), prețurile mondiale la mărfurile alimentare au fost, în iulie, cu 1% mai mari decât în urmă cu un an, prețurile la cereale crescând cu 6,9%, iar cele la uleiuri vegetale cu aproximativ 17,3%.

Indicele global al prețurilor la alimente calculat de Oxford Economics urmărește prețurile mărfurilor, așa că o creștere nu se traduce automat printr-o majorare echivalentă a prețurilor din supermarketuri.

Creșterea estimată pentru 2026 rămâne totuși mai mică decât cea de 14,2% înregistrată în 2022.

Ce prețuri la alimente ar putea fi cele mai afectate?

„Cel mai sever impact va fi la culturi – cereale, fructe și legume – și la lactate”, a mai declarat Dvorak, adăugând că acestea sunt cele mai grav afectate de secetă și căldură.

„Acest lucru se va transmite și în prețurile produselor procesate – pâine, brânză, vin sau ulei”, a continuat el. În schimb, produse precum carnea ar urma să fie mai puțin afectate.

Fiind o cultură mare consumatoare de îngrășăminte, grâul se află sub cea mai mare presiune, prețurile sale urmând să sară cu 36% de la an la an, până la 6,92 dolari pe bushel – echivalentul a aproximativ 27 de kilograme de grâu – în al treilea trimestru din 2026, potrivit cercetătorilor.

Grâul este folosit în produse procesate care merg de la pâine și paste până la cereale pentru micul dejun și biscuiți.

„În cazul alimentelor proaspete, în principal fructe și legume, impactul va fi relativ rapid și probabil vizibil în prețurile de consum în două-trei luni. Pentru alimentele procesate, decalajele tind să fie mai mari, având în vedere timpul necesar recoltării și procesării. Acolo ne așteptăm ca impactul maxim asupra prețurilor de consum să apară peste aproximativ șase-nouă luni”, a spus Dvorak.

Asta înseamnă că prețurile la alimentele proaspete ar putea începe să reflecte perturbările între octombrie și noiembrie 2026, în timp ce cel mai puternic efect asupra prețurilor la alimentele procesate ar putea fi resimțit între februarie și mai 2027.

Jed Cartledge, economist specializat în mărfuri agricole la Oxford Economics, a precizat că șocul prețurilor la alimente s-ar putea dovedi mai sever decât se estimează, întrucât întregul impact al atacurilor din Marea Neagră abia începe să se contureze, iar un El Niño puternic amenință culturile și dincolo de Europa.

A adăugat însă că prețurile mai mari la grâu ar putea face viabile din punct de vedere comercial rute de export alternative, mai scumpe, contribuind astfel la compensarea unei părți din perturbări.