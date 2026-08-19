„Nu există pește, dar nava stă acolo de două săptămâni”. Ce fac navele-spion ale Rusiei în apele Europei

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană a sancționat în 2025 două companii de pescuit acuzate că fac parte din aparatul de supraveghere și sabotaj al Rusiei. Experții avertizează că tot mai multe astfel de nave patrulează în apele Europei, scrie Euronews.

Două companii de pescuit – Norebo JSC și Murman Sea Food – au fost trecute pe lista neagră a Bruxelles-ului în mai 2025. Nu pentru activitățile lor de pescuit, ci pentru că ar face parte dintr-o campanie de supraveghere sponsorizată de statul rus, în cadrul căreia s-au desfășurat misiuni de spionaj și sabotaj asupra infrastructurii critice, inclusiv a cablurilor submarine.

Urmând exemplul Bruxelles-ului, Norvegia a sancționat cele două firme câteva luni mai târziu, ministrul de externe al țării, Espen Barth Eide, afirmând că operațiunile lor ar putea înlesni viitoare acțiuni de sabotaj.

Norebo JSC a respins ambele acuzații.

Un an mai târziu, comisarul european pentru pescuit și oceane, Costas Kadis, a recunoscut că Kremlinul desfășoară operațiuni de colectare de informații folosind traulere.

„Suntem conștienți că Rusia este implicată în activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat, dar și în spionaj, cartografierea infrastructurii critice și acțiuni de sabotaj”, a declarat Kadis pentru ziarul Financial Times în mai. „Acest lucru ridică probleme de securitate”.

Comisarul nu este singurul care își exprimă îngrijorarea, experții declarând că numeroase nave legate de Kremlin se prefac că pescuiesc cod sau crab și navighează în apropierea coastelor Europei. În realitate însă, unele colectează informații și avariază infrastructura submarină esențială, subminând securitatea blocului comunitar.

O picătură în ocean

Erlend Heier, expert în război hibrid la Institutul Fridtjof Nansen, a declarat că aproape toate marile puteri – de la Moscova la Washington și Beijing – au folosit de decenii spioni deghizați în pescari pentru a desfășura operațiuni de spionaj.

Încă dinainte de Războiul Rece, la bordul navelor de pescuit au fost descoperite dispozitive de ascultare, iar pe punte se aflau mai mult decât plase și undițe, pescuitul oferind o acoperire ideală.

„În 1940, aveai soldați germani îmbrăcați în civili pe nave de pescuit care intrau în Oslo cu o zi înainte de invazia pe scară largă. Norvegia a făcut-o, Statele Unite au făcut-o, Regatul Unit a făcut-o. Aproape toate statele cu ieșire la mare au făcut ceva de acest gen”, a precizat el.

Ceea ce este nou, potrivit lui Heier, este că activitățile rusești de colectare de informații de pe aceste nave de pescuit au crescut constant de la invazia pe scară largă a Ucrainei, din 2022, și au devenit mai periculoase.

Ele au depășit treptat simpla cartografiere a fundului mării, ajungând la presupuse avarieri ale unei infrastructuri maritime importante din Marea Nordului și Marea Baltică, precum tăierea de cabluri.

„Toate acestea fac parte din campaniile hibride mai ample din zona gri, menite, în esență, să destabilizeze Norvegia și societățile europene”, a spus Heier. „Țintele sunt acum infrastructura submarină civilă critică, nu mai doar supravegherea exercițiilor militare și a porturilor”.

Expertul principal al NATO în amenințări cibernetice și hibride, James Appathurai, este de părere că aceste activități de război hibrid reprezintă „cea mai activă amenințare” la adresa infrastructurii occidentale.

„Rușii derulează un program pe care îl au de decenii”, a declarat Appathurai pentru Euronews în 2024. „Se numește Programul rus de cercetare submarină, un eufemism pentru o structură paramilitară, foarte bine finanțată, care cartografiază toate cablurile și conductele noastre de energie”.

În urma unui incident major de tăiere a unui cablu, la finalul lui 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că în Marea Baltică se derulează o „campanie concertată” de război hibrid și a promis un sprijin sporit.

Protejarea infrastructurii „este de o importanță capitală”, a declarat Rutte, invocând energia transportată prin conducte și cele 95% din traficul de internet care este asigurat prin cabluri submarine.

„Nu există pește”

Maria Vladimirova, cercetătoare stabilită la Copenhaga, specializată în intersecția dintre activitățile maritime ale Rusiei și politica sa externă, a declarat că este dificil de oferit un „număr credibil” de nave de pescuit rusești implicate în spionaj care operează în apele europene, dar a spus că, în opinia sa, prezența lor este în creștere.

Mărturii izolate și monitorizarea din surse deschise dovedesc că unele dintre aceste nave fac mai mult decât să pescuiască. Ele prezintă tipare de „navigație” și de „staționare”, a spus Vladimirova, ultimul referindu-se la cât timp rămâne o navă într-o zonă fără să plece.

Publicații precum Follow The Money au realizat investigații detaliate care urmăresc aceste episoade de staționare, arătând că bărcile de pescuit din apele europene erau cele mai predispuse să se învârtă pe loc, să plutească fără țintă sau să urmeze rute care se abăteau de la normal. Multe dintre aceste comportamente pot fi explicate, altele însă nu.

Vladimirova a dat un exemplu.

„Un ofițer belgian mi-a povestit odată despre o navă chinezească și mi-a spus: «Nu există pește. Știm asta 100%. Nimeni nu pescuiește în apele astea, dar nava asta stă acolo de două săptămâni»”, a relatat ea.

Când ofițerul belgian i-a contactat prin radio pe marinari, cineva i-a răspuns că își reparau plasele, „ceea ce, de asemenea, nu e o activitate pe care o faci în larg”, a adăugat Vladimirova.

Ape tulburi

O problemă și mai mare este cum pot fi contracarate aceste presupuse operațiuni la nivel european și național. Așa cum subliniază expertul în război hibrid Julian Pawlak într-o lucrare publicată de Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, multe nave din flota-fantomă operează cu structuri de proprietate și aranjamente de asigurare falsificate ori ascunse sau își schimbă pavilionul.

Acest lucru face ca navele din flota-fantomă – petroliere vechi folosite pentru a eluda sancțiunile UE – să fie greu de urmărit și de legat de originea lor. Aceeași opacitate poate îngreuna identificarea navelor suspectate de activități de colectare de informații.

„Aceste companii își schimbă numele și își schimbă identitatea juridică de pe o zi pe alta… dar nu se află pe nicio listă de sancțiuni”, precizează Vladimirova. „Închiderea tuturor acestor portițe este, cred, o sarcină importantă pentru UE”.

Un oficial al Comisiei Europene a declarat că orice navă care încearcă să „amenințe infrastructura critică” sau să „se angajeze în activități ostile” este tratată cu seriozitate și că incidentele individuale ar trebui semnalate autorităților naționale.

La șase săptămâni după ce Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022, UE a adoptat cel de-al cincilea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului. Ca parte a acestor măsuri, UE a interzis accesul navelor sub pavilion rusesc în porturile sale, cu anumite derogări.

Potrivit lui Vladimirova, această inițiativă – la fel ca sancționarea celor două companii de pescuit, Norebo JSC și Murman Sea Food, în 2025 – a arătat că UE încearcă să abordeze problema. „Ceea ce ar fi de dorit din partea UE este să continue pe această cale (a sancționării navelor de pescuit) și să actualizeze lista”, a spus ea.

Ea a susținut însă că guvernele naționale, inclusiv cele care coordonează autoritățile portuare și legislația internă, pot fi la fel de eficiente.

„Intervenții mai consistente pot fi făcute la nivel național, pentru că de obicei este o chestiune care ține de garda de coastă sau de poliție, în funcție de legislația fiecărei țări”, a spus ea.