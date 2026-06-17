Ucraina a atacat în Marea Neagră încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei

<1 minut de citit Publicat la 16:40 17 Iun 2026 Modificat la 16:40 17 Iun 2026

Petrolier din Flota Fantomă a Rusiei. Sursa foto: Getty Images

Forțele armate ucrainene au atacat miercuri dimineață în Marea Neagră un petrolier care face parte din așa-numita „flota fantomă” a Rusiei, conform unui comunicat publicat de Statul Major ucrainean pe pagina sa de Facebook, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Petrolierul a fost identificat sub numele de FINA A. „Nava este supusă sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina”, mai afirmă Statul Major ucrainean, adăugând că amploarea pagubelor provocate navei este în curs de evaluare.

Petrolierele din „flotă fantomă” a Rusiei sunt folosite de aceasta pentru a ocoli sancțiunile prin care statele occidentale încearcă să-i perturbe exporturile de petrol. Ucraina a atacat mai multe astfel de nave în Marea Neagră în ultimele luni.

De altfel, premierul Keir Starmer a anunțat în urmă cu câteva zile că armata britanică a interceptat un petrolier din flota fantomă a Rusiei în Canalul Mânecii.

Nava confiscată duminică este Smyrtos, cu pavilion camerunez, care a fost sancționată anul trecut de Marea Britanie pentru implicarea sa în transportul de petrol rusesc. La operațiunea de abordare a navei, desfășurată în Canalul Mânecii, au participat membri ai forțelor speciale britanice și ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA).