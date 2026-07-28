Sorin Grindeanu negociază cu UDMR. Kelemen: ”E nevoie de un guvern de tranziție, care să stea cel puțin până la finalul anului”

Liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul UDMR Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/Sebastian Tătaru

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că, până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline, însă după acesta dată ”putem fi mai optimişti în a avea acest guvern”. El a anunţat că se va vedea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, săptămâna asta. La rândul său, Kelemen Hunor a declarat într-un mesaj pe Facebook că soluția pentru criza politică, cel puțin până la sfârșitul anului, ar fi un guvern de tranziție.

”Am spus că până în 15 august e dificil să avem un guvern cu puteri depline. După data de 15 august, cred că putem deveni mai optimiști în a avea acest guvern”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a anunţat că se va vedea cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, săptămâna aceasta.

”România trăiește cel mai greu moment al anului. În doar ultimele zile, trei drone rusești au intrat pe teritoriul României, este în desfășurare un război de dezinformare, iar fondurile UE ar putea fi expuse riscului. August este chiar după colț, și nu există niciun guvern în loc. Ce mai așteptăm? Fără miracole, epoca miracolelor s-a terminat. Am propus deja nenumărate versiuni pentru schimbarea guvernului. Există o soluție: cel puțin până la sfârșitul anului ar trebui format un guvern de tranziție. Nu trebuie să vă iubiți. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru oameni și pentru țară, a transmis, la rândul său, Kelemen Hunor.

Totodată, întrebat dacă va purta noi negocieri, în afară de UDMR, Grindeanu a răspuns: ”Haideţi, cum ar zice un clasic în viaţă, pas cu pas. Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări şi la primele, după demiterea guvernului Bolojan, cu propunere cât se poate de clară, că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru în persoana mea şi că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Acelaşi lucru îl vom spune şi când vom fi chemaţi iarăşi, la următoarele consultări”, a precizat liderul PSD.

Întrebat cum va reuși să-l convingă pe președintele Nicușor Dan să îl propună premier, Grindeanu a răspuns: ”Partidul Social Democrat a mers la ultimele consultări și la primele, după demiterea Guvernului Bolojan, cu propunere cât se poate de clară. Că ne asumăm guvernarea, că avem propunere de prim-ministru, în persoana mea, și că nu avem niciun fel de ezitare din acest punct de vedere. Același lucru îl vom spune și când vom fi chemați iarăși la următoarele consultări. Altceva nu am ce să adaug în plus”.



Președintele PSD a fost întrebat, de asemenea, dacă va sta de vorbă cu reprezentanții AUR, în condițiile în care George Simion a declarat că va începe discuțiile cu toate partidele pentru formarea unui nou executiv.

”N-am văzut aceste declarații. Ceea ce am remarcat, în schimb, ieri, și e un lucru bun, propunerile PSD pentru deblocarea posturilor în Sănătate au fost votate de cei de la AUR. De asemenea, a fost votată de cei din AUR și propunerea pentru rezolvarea situației de la cadastru, acel TVA de la 9 la 21%. (...) Asta am remarcat. Restul, de la intenții până la a avea discuții, sunt pași. Dar ceea ce-i cert este că România are nevoie de un guvern stabil. Ãsta e un lucru pe care nu poate să-l conteste nimeni, din punctul meu de vedere”, a subliniat Grindeanu.