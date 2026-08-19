Un șofer român de TIR a fost jefuit în timp ce dormea, în Bulgaria. Hoțul i-a furat 200 de litri de motorină

1 minut de citit Publicat la 09:23 19 Aug 2026 Modificat la 09:23 19 Aug 2026

Un autor necunoscut a golit aproximativ 200 de litri de motorină dintr-un camion de mare tonaj pe drumul internațional E-79 din regiunea Montana. FOTO: Profimedia Images

Un șofer român de TIR, în vârstă de 59 de ani, a rămas fără aproximativ 200 de litri de motorină după ce un hoț i-a golit rezervoarele camionului în timp ce acesta se odihnea la o oprire de pe drumul internațional E-79, în regiunea Montana din Bulgaria, scrie konkurent.bg.

Un autor necunoscut a golit aproximativ 200 de litri de motorină dintr-un camion de mare tonaj pe drumul internațional E-79 din regiunea Montana. Furtul îndrăzneț a avut loc în noaptea dintre 17 și 18 august.

Victima furtului a fost un cetățean român în vârstă de 59 de ani, care conducea un TIR. Șoferul român a oprit pentru odihnă la o ieșire de pe traseul principal - în zona kilometrului 73+900 din municipiul Montana, spre orașul Vidin. Hoțul a profitat de faptul că TIR-ul era parcat într-o zonă cu lumină redusă și a golit rezervoarele în câteva ore.

O forță specială (TF) din cadrul Biroului Regional din Montana a sosit la fața locului. Ofițerii criminaliști au efectuat o examinare detaliată a locului și au intervievat martorii din zonă.

Valoarea prejudiciului financiar cauzat este încă în curs de clarificare. Au fost deja inițiate procedurile preliminare în dosarul pentru o infracțiune prevăzută la art. 195, alin. 1, pct. 4 din Codul Penal (furt săvârșit prin mijloace tehnice).

Munca angajaților Departamentului de Poliție Regională din Montana pentru identificarea și prinderea făptașului continuă.