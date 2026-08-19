"Melaniei nu-i plac speculațiile". Cine e Natalie Harp, consiliera lui Trump care a mers și într-un portbagaj doar ca să-l însoțească

Natalie Harp, una dintre cele mai apropiate și loiale consiliere ale președintelui american Donald Trump. FOTO Getty Images

Natalie Harp, una dintre cele mai apropiate și loiale consiliere ale președintelui american Donald Trump, a mers la un moment dat în portbagajul unui SUV pentru a-l putea însoți la tribunal, relatează CNN. Relația sa neobișnuit de apropiată cu liderul de la Casa Albă a alimentat speculații și a provocat tensiuni în cercul acestuia, iar Melania Trump nu ar aprecia discuțiile publice pe această temă, potrivit unei surse apropiate administrației, citată de The Telegraph.

Episodul relatat de CNN s-a petrecut în octombrie 2023, când Trump urma să ajungă la un tribunal din New York pentru unul dintre procesele sale. În timp ce coloana oficială aștepta în fața reședinței sale din Trump Tower, angajații s-au confruntat cu o problemă, pentru că în mașini nu mai era loc și pentru Harp, consiliera a cărei loialitate față de Trump îi asigurase rapid un loc în cercul său apropiat.

În holul clădirii ar fi izbucnit o ceartă, iar Harp a insistat că Trump îi ceruse personal să îl însoțească la tribunal, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația. După ce i s-a refuzat un loc în mașină, dar hotărâtă să nu rămână în urmă, aceasta s-a urcat în portbagajul unui SUV.

Incidentul, care nu fusese relatat anterior, ilustrează rolul pe care Harp și l-a construit în ultimii ani, o prezență permanentă și extrem de devotată în apropierea lui Trump. Metodele sale i-au iritat pe unii consilieri de rang înalt și au provocat, uneori, încercări de a-i limita accesul la cercul interior al președintelui, potrivit mai multor surse citate de CNN.

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Fostă prezentatoare a unei televiziuni conservatoare, Harp a început să lucreze pentru Trump după ce a afirmat că acesta i-a salvat viața. Ea a devenit unul dintre principalele canale de comunicare dintre președinte și lumea exterioară, transmițând mesaje din partea aliaților, organizând întâlniri, redactând postări pentru Truth Social și purtând permanent teancuri de articole favorabile liderului de la Casa Albă.

"Lui Trump îi place atenția și faptul că ea îi este devotată și loială sută la sută", a declarat un consilier de la Casa Albă pentru CNN. "Nu se răzgândește, nu pune întrebări."

Relația dintre Harp și Trump a revenit în atenție după ce senatorul democrat Jon Ossoff a menționat-o într-un discurs devenit viral în care l-a atacat pe președinte. Senatorul de Georgia a făcut aluzie la "călătoriile cu Natalie în aparent lipsitul de apărare palat zburător oferit de emirul Qatarului”.

Afirmația făcea referire la faptul că Harp s-a aflat printre foarte puținele persoane care l-au însoțit pe Trump atunci când acesta s-a îmbarcat în secret într-un avion mai mic pentru a pleca din Turcia, în iulie, pe fondul unei amenințări din partea Iranului.

Comentariul lui Ossoff a provocat o reacție dură din partea Casei Albe, care l-a descris în repetate rânduri drept "un puști de teatru efeminat și penibil" și "un ratat lipsit de importanță". Declarațiile senatorului au generat totodată numeroase discuții și speculații în mediul online.

Ascensiunea rapidă a lui Harp în anturajul lui Trump a atras atenția mai ales prin intensitatea devotamentului său față de președinte. După ce s-a alăturat echipei sale în 2022, aceasta l-a însoțit în întreaga țară, deși nu deținea un titlu oficial în campania pentru realegerea lui.

Harp îi prezenta atât de frecvent articole favorabile, postări de pe rețelele sociale și alte mesaje, încât aliații lui Trump au poreclit-o "imprimanta umană".

Un parlamentar republican, care a explicat pentru CNN cât de importantă a devenit aceasta pentru Trump, a declarat că, deși îl contactează uneori direct pe președinte, se asigură întotdeauna că Harp este informată.

"Răspunde întotdeauna. Nu știu cum reușește să se ocupe de toate", a spus sursa. Pe lângă faptul că îi transmite mesaje lui Trump, Harp le trimite frecvent parlamentarilor articole sau note în numele președintelui.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, Harp a devenit omniprezentă, potrivit mai multor surse. În înregistrările video ale ceremoniilor și evenimentelor desfășurate în Biroul Oval, analizate de CNN, aceasta poate fi observată adesea la marginea încăperii, zâmbind sau aprobând din cap în timp ce președintele vorbește. Ea face parte frecvent din grupul restrâns de consilieri care îl însoțesc pe Trump la mitinguri și în alte deplasări.

"Natalie este atât de rapidă", le-ar fi spus Trump aliaților săi după ce i-a cerut să găsească sau să îi tipărească un document.

Prezența sa permanentă provoacă uneori nemulțumiri la Casa Albă

Unii consilieri ai lui Trump care doreau să discute în privat cu președintele au constatat că Harp participa și ea la întâlniri, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

Consiliera în vârstă de 35 de ani este, de asemenea, foarte protectoare în privința accesului la Trump și le-ar fi spus altor angajați că îi raportează numai lui. Atitudinea i-a iritat pe membrii personalului care respectă lanțul ierarhic al Casei Albe, potrivit unei alte surse.

Un oficial de la Casa Albă a minimalizat însă aceste nemulțumiri, susținând că Harp colaborează bine cu majoritatea colegilor, contribuie la redactarea declarațiilor și transmite informațiile relevante persoanelor potrivite.

Într-o declarație făcută marți, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a descris-o pe Harp drept" una dintre cele mai loiale și muncitoare consiliere din echipa președintelui Trump".

Alte persoane apropiate Casei Albe au criticat decizia lui Ossoff de a o menționa, susținând că senatorul a lansat insinuări false la adresa unei consiliere în mare parte necunoscute electoratului și care nu făcuse nimic pentru a atrage o asemenea atenție. O sursă familiarizată cu situația a descris relația dintre Harp și Trump drept una "ca între tată și fiică".

Chiar și persoanele care privesc de multă vreme cu suspiciune autoritatea neobișnuită de care se bucură Harp în Aripa de Vest nu se așteaptă ca atenția recentă să îi slăbească poziția, mai ales în relația cu Trump.

La începutul acestui an, Trump a provocat un scandal după ce a publicat, iar apoi a șters, un videoclip rasist în care fostul președinte Barack Obama și fosta primă-doamnă Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe într-o junglă. Postarea publicată târziu în noapte a atras critici din întregul spectru politic, a generat mai multe cicluri de presă negative și i-a obligat pe Trump și pe consilierii săi să încerce să construiască rapid o apărare. În cercul lui Trump, aliații și consilierii au speculat în privat că Harp ar fi fost responsabilă pentru publicarea materialului, deoarece se numără printre puținii membri ai echipei care au acces la contul președintelui de pe Truth Social.

Aceștia au evitat însă să o acuze public, a declarat o sursă pentru CNN, de teamă că scandalul nu ar fi făcut decât să consolideze sprijinul lui Trump pentru Harp.

Potrivit The Telegraph, Melania Trump "nu apreciază" speculațiile referitoare la relația dintre soțul său și consilieră. Donald Trump a refuzat să comenteze declarațiile lui Ossoff atunci când a fost întrebat luni de un reporter în Biroul Oval. În schimb, l-a numit pe senator "sosia lui Pee-wee Herman", făcând referire la excentricul personaj de comedie.

O persoană apropiată Casei Albe a declarat că reacția agresivă a administrației a fost provocată parțial de faptul că "Primei Doamne nu îi plac astfel de lucruri", potrivit publicației Semafor.

Sursa a adăugat că Trump "se înfurie" atunci când apar speculații publice despre viața sa personală și că Harp "va sări întotdeauna mai sus decât oricine din încăpere atunci când el îi spune să sară".