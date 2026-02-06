Trump a provocat un nou scandal uriaș după ce a publicat un video rasist în care Barack și Michelle Obama sunt înfățișați ca maimuțe

1 minut de citit Publicat la 19:12 06 Feb 2026 Modificat la 19:12 06 Feb 2026

Donald Trump. Foto: Gettyimages

Președintele american, Donald Trump, a publicat un clip video rasist pe rețeaua sa, Truth Social, joi, în care fostul președinte Barack Obama și soția acestuia, Michelle, sunt portretizați ca primate în junglă, gest care a fost condamnat pe larg în SUA, relatează CNN.

În clipul video scurt publicat de Trump sunt promovate teorii ale conspirației legate de alegerile din 2020, pe care Trump le-a pierdut, iar la finalul acestuia apar fețele soților Obama aplicate pe corpurile unor urangutani. În timp ce apar imaginile, timp de o secundă se aude pe fundal piesa „The Lion Sleeps Tonight” din filmul „Regele Leu”.

Foto: Captură Truth Social/Donald Trump

Postarea a fost condamnată imediat la scară largă în SUA. Senatorul republican Tim Scott, singurul republican de culoare din Sentul SUA, a numit postarea „rasistă” și a spus că președintele SUA ar trebui să o șteargă.

„Mă rog ca postarea să fie falsă pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut venind de la Casa Albă a lui Trump. Președintele ar trebui să o șteargă”, a declarat Scott într-un mesaj publicat pe Twitter.

Reprezentantul Mike Lawler (New York), considerat unul dintre cei mai vulnerabili electoral republicani din Congres a condamnat și el postarea de pe Truth Social și i-a cerut lui Trump să-și ceară scuze.

„Postarea președintelui este o jignire și incredibil de ofensatoare – fie că a fost intenționat, fie ă a fost o greșeală – și ar trebui ștearsă imediat și să fie oferite și scuze”, a scris el, tot pe Twitter.

Într-un comunicat transmis vineri, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că reacțiile la clipul video publicat de Trump „mimează revolta”.

„Este doar un clip video în care președintele Trump este portretizat ca regele junglei și democrații ca personaje din Regele Leu.

Vă rog să nu mai mimați revolta și să scrieți despre lucruri care chiar contează pentru publicul american”, a scris Leavitt.

Inclusiv cancelaria guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, un posibil candidat democrat la prezidențiale în 2028 a condamnat clipul într-o postare pe Twitter – „Comportament dezgustător din partea președintelui. Toți republicanii ar trebui să denunțe așa ceva. Acum”.