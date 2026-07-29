Bolojan insistă că niciun bugetar nu va pierde bani prin noua lege a salarizării: "Veniturile vor fi înghețate, cu tot cu sporuri"

Ilie Bolojan: "3 miliarde reprezintă compensații pentru ca veniturile să fie înghețate". Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri, la Digi24, de ce veniturile medicilor și a altor categorii de bugetari nu vor scădea în urma aplicării noii legi a salarizării. Acesta a precizat că dacă venitul scade prin aplicarea noilor grile de salarizare, un articol din proiectul de lege asigură înghețarea actualului venit, atât în ceea ce privește salariul cât și sporurile.

"Din cele 12 miliarde de lei care s-ar adăuga în plus actualului fond de salarii, pentru anul viitor în așa fel încât să punem în practică legea, 3 miliarde reprezintă aceste compensații, în așa fel încât cei care sunt în situația de a pierde din venituri să nu piardă, iar cei care trebuie să aibă venituri crescute sunt cei care au diferența de 9 miliarde".

De asemenea, premierul Ilie Bolojan l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, că este "piromanul grevei" din sistemul de sănătate:

"Suntem în situația în care am o părere de rău pentru ce se întâmplă în zona de sănătate, datorită efectelor pe care le avem, pentru că au fost pacienți care nu s-au putut trata, pentru că o parte din spitale au fost în grevă. Am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din sănătate care lucrează și duc greul. Sunt secții supraaglomerate, sunt în principal din marile spitale, din reședințele de județ, dar sunt și multe spitale unde gradul de ocupare este foarte redus. Acolo e ineficiență și e loc de mai bine".

Ilie Bolojan a respins acuzațiile că prin noua lege a salarizării veniturile cadrelor medicale vor scădea:

"Această grevă este bazată pe dezinformare și pe minciună. Au fost mai multe minciuni. Una e legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege, ar urma să scadă, lucru care a fost dezmințit. Există prevedere explicită că, dacă astăzi cineva în România are un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie, nu îi vor scădea veniturile, pentru că vor primi acea diferență de compensație. Vor rămâne la veniturile din prezent, până când, în anii următori, cei care au salarii mai mici și cărora în anii următori le vor crește salariile, aproximativ două treimi din sectorul public, din toate sectoarele, îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea veniturile".

Premierul Bolojan a lansat critici dure la adresa lui Alexandru Rogobete:

"Una e să ai un spor de 80% care se aplică la nivelul salariului și alta e dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%, dar domnul Rogobete s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, în timp ce era ministru și știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate...pentru că fără corectarea acestora nu ai cum să ai un sistem care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului. Dacă nu facem asta, vom risipi resursele pe care le avem".

Premierul a spus că în total, în ultimii ani, alocările pentru sănătate s-au triplat, în timp ce majoritatea cetățenilor nu văd o îmbunătățire a serviciilor: "Asta pentru că avem un dezechilibru foarte mare (...) Avem și zone în care gradul de ocupare al paturilor este foarte mic, au rămas cu vechile structuri, nu vin cu serviciile de care au nevoie pacienții".

Bolojan acuză PSD că a alimentat nemulțumirea sindicaliștilor din sănătate: „În toată această perioadă venim cu o retorică în care creăm niște așteptări care nu pot fi onorate pentru că știm că avem niște anvelope maxime. Putem crește fondul de salarii atât cât își permite economia românească. Altfel ne întoarcem de unde am plecat”.