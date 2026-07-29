Bolojan face un apel de urgență după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: "Populația să reducă voluntar consumul de energie"

Ilie Bolojan a precizat că situația de la centrala nucleară de la Cernavodă "ne afectează". Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri un apel la populație și la consumatorii industriali să reducă voluntar consumul de energie, în special în intervalul 20:00-23:00, precizând faptul că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă din cauza secetei va avea un impact semnificativ:

"Apelul meu este să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului de energie, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 20:00-23:00, atunci când avem deficit de energie", a spus Bolojan la Digi24.

El a precizat că situația de la centrala nucleară de la Cernavodă "ne afectează", având în vedee că în anii trecuți aveam debite ale Dunării de 3.900-4.500 mc/s, iar acum debitele sunt de 1.600 mc/s și sunt în scădere în zilele următoare.

"Pentru a putea funcționa, centrala de la Cernavodă are nevoie de cantități de apă care sunt absorbite din bazinul care colectează apă din Dunăre prin niște pompe. Dacă nivelul apei scade sub un anumit prag, e nevoie să fie oprite acele pompe. De aceea, luni seara a luat act de decizia tehnică de la Cernavodă de a opri primul grup. România a pierdut 550 de MW, deci sub 10% din producția de energie. Noi consumăm aproximativ 7.000 de MW într-o zi.

Astăzi echipa tehnică a luat această decizie. Începând de mâine vom mai pierde aproximativ 600-650 de MW. Ceea ce reprezintă aproximativ 20% din consumul nostru într-o zi în această perioadă. Vom fi puși în situația să pornim tot ce se poate porni din punctul de vedere al producției de gaz, pe fotovoltaic, pe stocare, pe eolian și să recurgem la importuri. Zona de importuri critică este în perioada de seară, între orele 20-23. În această perioadă, România și astăzi importă. Din 7.000 de MW am importat cam 1.700 de MW seara. Vom fi nevoiți să importăm o cantitate ceva mai mare. Nu există probleme legate de importuri acum, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme. Seceta afectează și alte centrale și cel puțin un grup din Ungaria a fost și el deconectat. Și acolo există necesitatea de a importa din altă parte".

Premierul Bolojan a precizat că situația critică ar putea să dureze o săptămână sau două.

"Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut investiții în această zonă de energie care să ne creeze rezerve de capacitate. O astfel de secetă nu a mai fost de mulți ani și deci afectează puternic nivelul Dunării".