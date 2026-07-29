Rareș Bogdan îl atacă pe Bolojan: „Nu știe politică. A gândit politici pentru un oraș, nu pentru o țară”

Rareș Bogdan. sursa foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că situația economică a României a devenit una gravă și că menținerea interimatului guvernamental riscă să arunce țara într-o criză și mai profundă. El a pledat pentru formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, argumentând că „economia bate oricând ideologia”.

Bogdan a descris condițiile în care se împrumută statul român. El susține că acestea sunt apropiate de cele ale unei economii aflate în dificultate.

„Noi practic ne împrumutăm ca și când am fi în «junk», chiar dacă nu suntem catalogați junk, pentru că ne împrumutăm cu șapte puncte procentuale față de alții care se împrumută cu 4, 4.5% și nu sunt membri ai Uniunii Europene, nici nu au umbrelă de securitate NATO. Și, peste asta, avem dublul inflației față de penultima țară din Uniunea Europeană, deci dublul inflației, și avem cinci trimestre consecutive de contracție economică”, a spus el.

Europarlamentarul liberal a atras atenția că prelungirea interimatului afectează mediul de afaceri și cetățenii deopotrivă.

„Noi, clasa politică din România, indiferent de culoarea politică a politicienilor, a reprezentanților săi, creăm o problemă și televiziunilor, și celor 670.000 de firme care activează în economia românească, și cetățeanului, și costurilor. Pentru că eu mă întreb, cât mai ține Banca Națională, cât mai poate să pompeze Banca Națională bani pentru a ține cursul în jur de cinci lei? Probabil, dacă l-ar lăsa liber, ar sări de șase, ceea ce ar fi o calamitate pentru toți cei care au credite”, a avertizat Bogdan.

El a descris o scădere generalizată a activității economice, resimțită în toate domeniile.

„Dacă vorbiți cu orice agent economic, o să vă spună că are pierderi; o să vă spună toți cei din HoReCa că au cădere între 30 și 40 la sută la încasări. O să vă spună toți cei din turismul de pe litoral sau de pe Valea Prahovei, sau din munții României, că au probleme serioase în acest an cu gradul de ocupare și cu costurile”, a afirmat el.

Rareș Bogdan a avertizat că, în lipsa unui guvern instalat până la 1 septembrie, România riscă blocaje majore, inclusiv la nivelul fondurilor europene și al PNRR.

„Atât ne mai lipsește! Să ne trezim cu băieții cu portăreii FMI pe capul nostru, sau cu Comisia Europeană care să spună: «băieți, ați sărit calul, avem o problemă cu voi», sau să ne trezim cu fonduri europene blocate?”, a spus el, arătând că țara ar putea accesa doar 10 miliarde din cele 28,5 de care avea nevoie prin PNRR.

Europarlamentarul mai susține că Ilie Bolojan a aplicat la nivel național o rețetă gândită pentru administrația unui oraș.

„Ilie Bolojan nu știe politică. Are capacitatea de a gândi politici la Oradea, un oraș cu 160.000 de locuitori, lucruri grozave care nu pot să-i fie contestate. Și a crezut că poate să aplice la o țară de 23 de milioane. Colegii din Parlamentul României ar trebui să se gândească la România, pentru că calculele lor politice vor fi date peste cap de cifrele economice și de revolta oamenilor, care se va îndrepta spre zona extremistă, care se va radicaliza, care va șterge clasa politică actuală de pe scenă”, a mai declarat Rareș Bogdan.