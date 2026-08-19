China recuperează pentru prima dată pe uscat o treaptă de rachetă. „Un pas important spre zborurile reutilizabile”

1 minut de citit Publicat la 10:00 19 Aug 2026 Modificat la 10:00 19 Aug 2026

Este primul caz în care China reușește să recupereze o rachetă pe uscat. FOTO: Profimedia Images

China a reușit să recupereze pentru prima dată pe uscat prima treaptă a unei rachete, a relatat miercuri presa de stat, în timp ce țara încearcă să își dezvolte programul spațial, potrivit AP.

Deși acesta este primul caz în care China reușește să recupereze o rachetă pe uscat, este a doua oară când țara recuperează o treaptă de rachetă, după o reușită pe o platformă maritimă în luna iulie.

Xinhua, agenția de presă de stat a Chinei, a relatat că racheta reutilizabilă Zhuque-3 a fost lansată miercuri dimineață și că prima treaptă a rachetei a fost recuperată ulterior.

SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, recuperează rachete din 2015, contribuind la reducerea costurilor lansărilor prin reutilizarea echipamentelor care, altfel, ar fi fost abandonate după transportarea sateliților și a altor încărcături utile în spațiu.

Xinhua a precizat că recuperarea de miercuri a marcat, de asemenea, prima utilizare de către China a unor picioare de aterizare extensibile și a calificat rezultatul drept „o descoperire majoră în tehnologia rachetelor reutilizabile a țării”.

Pe 10 iulie, prima treaptă a unei rachete Long March-10B s-a separat de cea de-a doua treaptă după decolare și a revenit pe o platformă maritimă. Atunci, recuperarea s-a realizat folosind un sistem de capturare cu plasă.

A doua zi, pe 11 iulie, Japonia a efectuat primul zbor de test al unei rachete experimentale reutilizabile, care a decolat și a aterizat în siguranță.

Japonia încearcă, de asemenea, să recupereze decalajul în ceea ce privește tehnologia necesară pentru reducerea costurilor lansărilor și pentru a concura pe piața spațială globală.

În luna iunie, China a lansat racheta Long March-12B fără avertismente de siguranță și fără a face un anunț oficial. Comparată cu Falcon 9, racheta chineză a transportat pe orbită doi sateliți ai proiectului Qianfan, o rețea de internet prin satelit dezvoltată de autoritățile chineze și considerată o alternativă la Starlink.