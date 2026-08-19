Peste 2.000 de locuri la admiterea de toamnă a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

1 minut de citit Publicat la 10:00 19 Aug 2026 Modificat la 10:00 19 Aug 2026

sursa foto: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) scoate la concurs peste 2.000 de locuri la licență, master și doctorat în sesiunea de toamnă a admiterii pentru anul universitar 2026–2027, scrie Agerpres.

La nivel de licență, instituția pune la bătaie 920 de locuri, dintre care 485 la buget. Cei interesați se pot înscrie în intervalul 31 august – 9 septembrie.

Pentru programele de master sunt disponibile 961 de locuri, din care 216 finanțate de la buget, înscrierile desfășurându-se între 7 și 15 septembrie.

La studiile doctorale, oferta cuprinde 167 de locuri, 35 dintre ele la buget, candidații având la dispoziție perioada 1–11 septembrie pentru a se înscrie.

„Un inginer nu învaţă doar o profesie, ci deprinde felul în care se construieşte viitorul. La TUIASI, formăm de peste două secole oameni care nu aşteaptă lumea de mâine, ci o proiectează. Sesiunea de toamnă este o nouă invitaţie adresată celor care vor să fie printre ei, într-o universitate care astăzi gândeşte şi european, ca membră a Alianţei INGENIUM”, a declarat rectorul universității, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

Un avantaj semnalat de instituție este că, printr-un singur dosar de concurs, candidații pot opta simultan pentru mai multe facultăți.

În acest fel, ei își pot spori șansele de reușită, alegând mai multe programe și domenii de studiu, în funcție de preferințe.

Procedura de înscriere se face online, pe platforma informatică a universității, unde candidații găsesc și un manual de utilizare, precum și un ghid cu răspunsuri la cele mai des întâlnite întrebări.

Pentru cei care nu pot depune dosarul pe internet, la sediile facultăților au fost amenajate și puncte fizice de înscriere.

Fiecare facultate își stabilește propriul calendar de admitere, în limitele perioadelor anunțate pentru fiecare ciclu de studii.

Detaliile despre numărul de locuri, probele de concurs și modalitățile de selecție pot fi consultate pe paginile facultăților și pe site-ul dedicat admiterii.

Candidații care ajung la Iași pentru proba cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, alături de românii de pretutindeni – inclusiv cei din Republica Moldova – primesc cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu, în momentul depunerii documentelor de înscriere în original.