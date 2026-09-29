"Dacă nu sunt bani, mai mergem și pe șantier". Anul universitar a început cu burse tăiate, taxe mai mari, beneficii reduse la transport

Anul universitar a început cu burse tăiate, taxe mai mari, beneficii reduse la transport. FOTO: Antena 3 CNN

Studenții au început un nou an universitar marcat de neajunsuri. Cu burse tăiate, taxe de studii mai mari și mai puține facilități de transport, tinerii revin la cursuri. Mulți dintre ei nu își vor permite însă să-și termine studiile. Aproape 50% dintre tineri renunță la facultate, în special din cauza problemelor financiare.

Foști colegi de liceu în Târgu Jiu, Emanuel, Cătălin și Viorel vor studia la Universitatea Politehnica din București, unde au venit cu planuri mari.

Emanuel, student: "Vreau foarte mult să particip la un internship, în care să muncesc și să capăt experiență. Și aș vrea să merg cu Erasmus în altă țară. Am speranțe mari și frumoase. O să fie frumos, așa sper."

Viorel, student: "Aș vrea să o văd ca și pe o dezvoltare personală, nu numai academică. Dacă nu sunt bani, mai mergem și pe șantier. Ne descurcăm."

Pentru mulți tineri, viața de student este tot mai grea din cauza costurilor ridicate. Un student are cheltuieli lunare minime de 2.500 de lei. Numai chiria unei garsoniere costă cel puțin 250 de euro, iar mâncarea și îmbrăcămintea sunt din ce în ce mai scumpe. Și în acest an universitar, statul oferă mai puține burse studenților, iar facilitățile pentru transportul feroviar rămân reduse.

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica București: "Un al doilea an al frustrărilor, în care constatăm că bugetul învățământului este din ce în ce mai mic. Educația e împinsă așa, în delăsare, în ruină."

La Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, în acest nou an universitar sunt cu 15% mai mulți studenți.

Student: "Dacă se poate, să plecăm în străinătate."

Student: "Chiar îmi doresc să devin inginer și văd multe porți deschise în viitor."

"Porțile" se închid însă prea devreme pentru aproape 50% dintre studenții români, care abandonează studiile, în special din cauza problemelor financiare. Un studiu realizat pe baza datelor din Registrul Matricol Unic arată că rata abandonului în ciclul de licență ajunge la 48,65%. Pentru programele de trei și patru ani, rata depășește 49%, respectiv 50%. Aproape 44% dintre studenții care nu își finalizează studiile abandonează încă din primul an.