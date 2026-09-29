Macron face o vizită de stat în Spania. Cele două țări vor să-și consolideze relațiile

Emmanuel Macron este aşteptat marţi la Madrid / foto: Getty Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron este aşteptat marţi la Madrid pentru o vizită de stat de două zile în Spania, care îşi propune să sublinieze marile "convergenţe" dintre cele două ţări în materie europeană, notează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele francez şi soţia sa, Brigitte Macron, vor fi întâmpinaţi la mijlocul zilei de regele Felipe al VI-lea şi de regina Letizia la palatul regal, înainte de un dejun la palatul Zarzuela, reşedinţa lor din Madrid.

Emmanuel Macron va discuta apoi, în cursul după-amiezii, cu studenţii de la Universitatea Complutense pe tema protejării "democraţiilor noastre şi a tineretului nostru în era reţelelor sociale", a explicat preşedinţia franceză jurnaliştilor.

Această temă este una dintre ultimele bătălii ale şefului statului care speră, înainte de a părăsi puterea în mai, să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani, în pofida obstacolelor juridice - un obiectiv împărtăşit şi de premierul spaniol, Pedro Sanchez, pentru cei sub 16 ani.

Această zi, de altfel foarte protocolară, se va încheia cu un dineu de gală la palatul regal.

Miercuri, economia, politica şi diplomaţia îşi vor face simţită prezenţa mai clar în această primă vizită de stat a unui preşedinte francez după cea a lui Nicolas Sarkozy din 2009.

Emmanuel Macron şi regele Felipe al VI-lea urmează să deschidă în cursul dimineţii un forum economic franco-spaniol, în prezenţa a numeroşi lideri de companii.

Preşedintele va avea apoi o întrevedere cu Pedro Sanchez la palatul Moncloa, la mijlocul zilei, înaintea unei conferinţe de presă comune.

Ajunşi la putere în aceeaşi perioadă, între 2017 şi 2018, centristul Macron şi socialistul Sanchez nu au afişat niciodată o relaţie foarte apropiată, în ciuda unei poziţionări pro-europene similare.

Ei s-au regăsit recent în ceea ce priveşte recunoaşterea statului Palestina şi opoziţia lor faţă de războiul dus de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, chiar dacă stânga franceză îi reproşează preşedintelui că nu este la fel de ferm ca liderul spaniol.

Cu toate acestea, între cele două ţări vecine separate de Pirinei există o puternică "proximitate", iar "convergenţele sunt puternice, în special în ceea ce priveşte agenda noastră europeană" în favoarea unei mai mari suveranităţi continentale, a subliniat Palatul Elysee.

Prin urmare, scopul acestei vizite este de a "intensifica" şi de a "marca politic" ceea ce "este de la sine înţeles", mai adaugă preşedinţia de la Paris.

Spania şi Franţa au semnat în 2023, la Barcelona, un tratat de prietenie menit, de asemenea, să "intensifice" relaţiile bilaterale, aşa cum Parisul a făcut deja cu ceilalţi vecini ai săi, Germania şi Italia. Madridul a semnat acorduri similare cu Portugalia şi Marocul.

Dar de partea spaniolă, ratificarea parlamentară era blocată de opoziţia de dreapta. Justiţia spaniolă a considerat săptămâna trecută că prevederea contestată este pe deplin constituţională.

"Dorinţa noastră este ca această ratificare să poată fi dusă la bun sfârşit", a transmis preşedinţia franceză, salutând aceste recente "semnale" pozitive.

În Spania, Pedro Sanchez, ajuns din urmă în ultimele zile de criza locuinţelor prin care trece ţara, este slăbit de dosare judiciare care o vizează în special pe soţia sa şi a fost afectat în această vară de criza din Ceuta, care a adus un aflux masiv de migranţi în celebra exclavă spaniolă din Africa de Nord.

Franţa a oferit mai degrabă sprijin Spaniei în acest episod, spre deosebire, în special, de Italia.