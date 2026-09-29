Iranul plănuiește retragerea din tratatul care interzice producerea de noi arme nucleare

În septembrie 2025, Iranul a suspendat cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Parlamentul Iranului va analiza o propunere de retragere a țării din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (TNP), a anunțat vicepreședintele Adunării Poporului a Republicii Islamice, Ali Nikzad. În acest moment, inițiativa de retragerea a Iranului din TNP este studiată din perspectiva consecințelor internaționale, iar apoi documentul va fi supus votului în parlamentul de la Teheran, informează The Moscow Times.

În septembrie anul trecut, Iranul a suspendat cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În iunie 2026, Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA) a adoptat o rezoluţie susţinută de SUA prin care cere Iranului să declare ce stocuri de uraniu îmbogăţit mai deţine şi să permită inspectorilor agenţiei accesul la acestea.

Iranul nu a informat încă AIEA ce s-a întâmplat cu stocurile de uraniu şi nu a permis inspectarea lor înainte de actualul conflict cu SUA, care a escaladat în ultimele două zile prin lovituri reciproce.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a negat acuzațiile că Teheranul ar fi pe punctul de a crea arme nucleare. El a subliniat că țara este parte a TNP din 1970 și insistă asupra naturii pașnice a programului său nuclear. În același timp, în această vară, Bloomberg, citând un document anonim al AIEA, a scris că riscul ca Iranul să dezvolte în secret arme nucleare a devenit mai mare decât era înainte de loviturile SUA și Israelului inițiate asupra Republicii Islamice la finalul lunii februarie.

Anterior, AIEA verifica săptămânal stocul iranian de uraniu potrivit pentru fabricarea bombelor, dar din cauza războiului, verificarea a devenit imposibilă.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat în mod repetat că Teheranul nu va deține arme nucleare. Potrivit Axios, șeful Casei Albe este pregătit să relaxeze sancțiunile și să deblocheze activele iraniene înghețate în schimbul unor măsuri clare ale Teheranului privind programul său nuclear. În același timp, oficialii iranieni nu așteaptă un acord cu Washingtonul până la alegerile pentru Congres, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie.