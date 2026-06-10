Iranul trebuie să le arate inspectorilor AIEA ce stocuri de uraniu mai deține. Negocierile cu SUA, în pericol să se blocheze

Imagine din satelit a sitului nuclear iranian de la Isfahan, înainte de loviturile aeriene . Foto: Profimedia Images

Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), reunit miercuri la Viena, a adoptat o rezoluţie susţinută de SUA prin care cere Iranului să declare ce stocuri de uraniu îmbogăţit mai deţine şi să permită inspectorilor agenţiei accesul la acestea, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra unor obiective nucleare iraniene au distrus sau deteriorat grav în iunie anul trecut instalaţiile de îmbogăţire a uraniului deţinute de regimul islamic de la Teheran, însă se crede că a rămas neafectată o mare parte din materialul radioactiv respectiv, de concentraţie apropiată celei necesare pentru armele atomice.

Iranul nu a informat încă AIEA ce s-a întâmplat cu stocurile de uraniu şi nu a permis inspectarea lor înainte de actualul conflict cu SUA, care a escaladat în ultimele două zile prin lovituri reciproce.

Situaţia ar putea complica negocierile dintre Washington şi Teheran, apreciază Reuters.

Textul rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor, propus de SUA, Regatul Unit, Franţa şi Germania a fost adoptat cu 21 de voturi pentru, trei împotrivă şi 10 abţineri, au afirmat diplomaţi prezenţi la reuniunea cu uşile închise de miercuri. Potrivit acestora, s-au opus Rusia, China şi Nigerul, în timp ce Venezuelei, al 35-lea stat reprezentat în conducerea AIEA, nu i s-a permis să participe.