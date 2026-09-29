Prețul petrolului continuă să crească, deși Arabia Saudită a redeschis o conductă strategică. Brent se apropie de 105 dolari

Arabia Saudită a restabilit aproximativ jumătate din fluxul de petrol prin conducta sa trans-națională Est-Vest. Foto: Getty Images

Prețul petrolului continuă să crească, deși Arabia Saudită a reluat parțial fluxurile de petrol prin conducta sa transnațională Est-Vest, o rută crucială care ocolește strâmtoarea Ormuz, după ce atacurile cu drone au oprit operațiunile la începutul acestei luni. Fluxurile către Marea Roșie au ajuns la aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi. Pe de altă parte, incertitudinea privind progresele în negocierile dintre SUA și Iran au dus la o creștere pentru a doua zi consecutiv, potrivit Bloomberg.

Petrolul West Texas Intermediate (WTI) a depășit pragul de 93 de dolari pe baril, după o ușoară creștere în sesiunea anterioară, în timp ce sortimentul Brent a închis aproape de 105 dolari.

Oficialii iranieni și-au exprimat în privat scepticismul cu privire la încheierea unui acord care să pună capăt tensiunilor cu Washingtonul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru luna noiembrie; acest lucru a survenit după ce președintele american Donald Trump a respins o propunere de redeschidere a căii navigabile în termen de șapte zile.

Între timp, Arabia Saudită a restabilit aproximativ jumătate din fluxul de petrol prin conducta sa trans-națională Est-Vest, o rută crucială care ocolește strâmtoarea, după ce atacurile cu drone au oprit operațiunile la începutul acestei luni. Fluxurile prin această conductă către Marea Roșie au ajuns la cel puțin 3,5 milioane de barili pe zi, potrivit unor surse familiare cu situația, citate de Bloomberg.

Experții spun că perspectivele fundamentale pentru piața petrolului devin tot mai favorabile creșterii prețurilor, iar indicatorii cheie privind deficitul de aprovizionare au crescut brusc în ultimele zile, reflectând o cerere intensă pentru livrări imediate; totodată, prețurile combustibililor urcă vertiginos, în timp ce capacitatea globală de rafinare este limitată. Petrolul brut se îndreaptă spre a treia lună consecutivă de creștere, în urma escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran, al perturbărilor pe ruta saudită alternativă și al posibilelor restricții impuse de Washington asupra exporturilor de motorină.

Trump a respins o propunere de armistițiu

Președintele Trump a respins o propunere iraniană pentru un armistițiu de șapte zile care ar fi dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz și la reluarea negocierilor nucleare, în schimbul ridicării blocadei americane asupra porturilor iraniene, a relatat The Wall Street Journal, citând oficiali americani.

De asemenea, Trump le-a transmis consilierilor săi că anticipează o nouă campanie de bombardamente americane împotriva Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, potrivit aceleiași publicații.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică faptul că Teheranul rămâne deschis diplomației. Într-o postare pe platforma X, Araghchi a precizat că el și președintele Masoud Pezeshkian s-au deplasat la New York pentru a promova pacea și că Iranul rămâne pregătit pentru ceea ce el a numit „diplomație reală”, avertizând totodată că Teheranul va adopta o poziție fermă în fața oricărei noi acțiuni militare.

Dezacordurile persistente privind zona Ormuz și atacurile continue din regiune ar trebui să mențină ridicată prima de risc geopolitic asociată petrolului, în pofida redresării fluxurilor de țiței din Golf, au declarat analiștii.