Rusia a început deja o „mobilizare secretă”. Șef al armatei ucrainene: Până la finalul anului, vor avea 300.000 de noi soldați pe front

Volodimir Zelenski a avertizat că numărul celor recrutați în armata rusă, prin tot felul de metode, „este în creștere”. Foto: Profimedia Images

În Rusia se desfășoară în prezent o mobilizare secretă, iar numărul de militari ruși aflați pe frontul din Ucraina va crește cu 300.000 de soldați până la sfârșitul acestui an, a declarat, într-un interviu pentru The Telegraph, preluat de uanews, Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (drone- n.r.) ale Ucrainei. Totodată, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat și el că Moscova pregătește noi mobilizări militare, după alegerile parlamentare din Rusia, informează Kyiv Independent.

„GUR (serviciul secret al armatei ucrainene - n.r.) m-a informat în privința măsurilor pe care le plănuiește Rusia în viitor”, a spus Zelenski. „De fapt, rușii au inițiat deja o mobilizare - numărul celor recrutați în armată, prin tot felul de metode, este în creștere”.

Zelenski a adăugat că Moscova își propune, de asemena, „să crească numărul de străini” recrutați în forțele armate ruse. Astfel, Coreea de Nord se pregătește să desfășoare 10.000 de militari în războiul din Ucraina, pe lângă cei aproximativ 8.000 de militari deja aflați și staționați în Rusia.

În schimb, Rusia oferă Phenianului „asistență tehnologică” în producerea de drone de atac de tip Shahed.

Vladimir Putin a semnat luni un decret care măreşte cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forţelor armate ale statului agresor, fiind a patra sa decizie de acest tip din acest an, relatează AFP, citată de Agerpres. Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Rusia, cât şi Ucraina suferă pierderi tot mai mari în războiul din Ucraina care durează de mai bine de patru ani şi jumătate. Decretul nu oferă niciun motiv pentru această mărire şi nu precizează cum vor fi ocupate aceste noi posturi.

„Efectivul autorizat de personal al forţelor armate ruse este stabilit la 2.441.630 de unităţi, dintre care 1.550.500 de militari”, se arată în decret. Dictatorul Putin a mai semnat documente de majorare a efectivelor armatei în lunile martie, iunie şi iulie ale acestui an. Creşterea cumulată din martie până în prezent se ridică la 47.860 de soldaţi.