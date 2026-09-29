Explozii puternice la Kiev, în timpul unei alerte de rachete balistice. Ruşii au atacat cu drone şi alte zone din Ucraina

Rusia a atacat cu rachete balistice şi drone Ucraina, în noaptea de luni spre marţi. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei din Kiev

Jurnalişti ai AFP au auzit în noaptea de luni spre marţi mai multe explozii puternice la Kiev şi au văzut apărarea antiaeriană activată în timpul unei alerte aeriene, marţi dimineaţă devreme, potrivit Agerpres. Alerte de raid aerian au fost emise în mai multe regiuni din Ucraina, nu doar în capitala ţării, relatează publicaţia Ukrainska Pravda. "Atacul continuă, în spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță", a transmis în această dimineaţă Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

În cursul nopţii de 28 spre 29 septembrie, Forțele Aeriene Ucrainene au avertizat asupra riscului unui atac cu rachete balistice. Astfel, au fost emise alerte de raid aerian atât la Kiev, dar și în mai multe zone ale ţării.

"Noi rachete balistice se îndreaptă spre Kiev", a avertizat armata aerului din Ucraina pe Telegram, conform AFP.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunţat marţi dimineaţa, într-un comunicat, că armata Rusiei a lansat peste 150 de drone şi trei rachete în cursul nopţii trecute.

"În noaptea de 29 septembrie (începând cu ora 18:00, 28 septembrie), inamicul a atacat cu o rachetă antinavă Zircon/Oniks şi două rachete balistice Iskander-M/S-400, lansate din regiunea Kursk, Federația Rusă, dar şi cu 152 de drone de atac de tip Shahed (dintre care 82 – reactive), Gerbera, precum și drone de tip Parodia", au precizat reprezentanţii Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în comunicatul postat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Jurnaliştii din Kiev au relatat un atac combinat cu drone şi rachete asupra capitalei ucrainene. În urma bombardamentului, s-au produs mai multe explozii, care au fost urmate de incendii.

În jurul orei 02:45, la Kiev s-au auzit din nou explozii, în timpul unei alerte de raid aerian, pe fondul amenințării reprezentate de drone rusești cu propulsie reactivă, potrivit Ukrainska Pravda.

Spre zorii zilei de marţi, în jurul orei 04:40, în capitala Ucrainei s-au auzit, de asemenea, explozii, în contextul unei amenințări reprezentate de drone rusești cu propulsie reactivă. După ora 05:00, Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că o clădire nerezidențială cu trei etaje a fost avariată în districtul Pecerski.

În plus, un incendiu a izbucnit pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje din districtul Holosiivski, după ce fragmente de drone au căzut pe aceasta.

"Amenințare de utilizare a rachetelor balistice din regiunea Kursk", a transmis armata aerului din Ucraina.

Două persoane au fost rănite azi-noapte în districtul Bucea, aflat în regiunea Kiev, unde a izbucnit un incendiu la o locuinţă, după un atac rusesc cu drone.

"Echipele de intervenție din regiunea Kiev au salvat două persoane în urma unui atac rusesc. Persoanele rănite au fost transportate la spital", a precizat Ministerul Afacerilor Interne din Ucraina într-un comunicat, au scris jurnaliştii de la Ukrainska Pravda.

"Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 109 ținte: o rachetă antinavă Zircon/Oniks, două rachete balistice Iskander-M/S-400 şi 106 drone inamice de tip Shahed, Gerbera, dar și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 24 de locații, precum și căderi ale celor doborâte (fragmente) în 16 locații.

Atacul continuă, în spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță", a mai precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei în comunicatul făcut public în această dimineaţă.

De săptămâni întregi, Kievul se confruntă cu o intensificare a atacurilor ruseşti, atât ziua, cât şi noaptea. Luni, o femeie a fost ucisă şi şase persoane au fost rănite când un atac cu dronă rusească a provocat un incendiu la Academia de Ştiinţe din Kiev, conform unui bilanţ provizoriu prezentat de preşedintele Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski le-a cerut din nou aliaţilor occidentali ai Ucrainei să îşi consolideze ajutorul militar, în special prin furnizarea mai multor interceptoare Patriot de producţie americană, capabile să doboare rachete balistice puternice.