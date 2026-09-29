După cei 80.000 de migranți intrați în Ceuta, PPE cere suspendarea dreptului la azil

2 minute de citit Publicat la 08:31 29 Sep 2026 Modificat la 08:31 29 Sep 2026

Unele state membre au suspendat deja temporar dreptul de a solicita azil și susțin măsura. sursa foto: Getty

Partidul Popular European vrea ca migranții să poată fi returnați fără evaluarea individuală a cererilor de azil, în cazul unor „atacuri hibride” lansate de state terțe asupra unei frontiere a UE. Propunerea este controversată și riscă să provoace opoziție politică, scrie Euronews.

Partidul Popular European (PPE) va cere suspendarea dreptului de a solicita azil în UE în cazul „atacurilor hibride”, adică atunci când state terțe facilitează migrația la scară largă cu scopul de a destabiliza o frontieră europeană.

Măsura controversată ar permite trimiterea înapoi a migranților fără o evaluare individuală a situației lor. În practică, ar echivala cu „returnări colective”, interzise de legislația actuală a UE.

Propunerea ar putea face parte din noul „Cadru european de răspuns la situații de urgență”, anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii, pentru combaterea sosirilor ilegale.

Unele state membre au suspendat deja temporar dreptul de a solicita azil și susțin măsura. Propunerea a atras însă critici din partea politicienilor de stânga și a experților în migrație.

Solicitarea PPE face parte dintr-o rezoluție care urmează să fie adoptată marți, la adunarea politică a partidului de la Toulouse, potrivit mai multor surse din partid.

„Există unele delegații care se opun, dar majoritatea partidului este de acord”, a declarat pentru Euronews un membru important al PPE.

În textul consultat de Euronews, PPE cere statelor membre să „adopte un protocol adițional privind azilul și migrația, care să autorizeze refuzul intrării sau returnarea fără o procedură individuală de azil pentru migranții ilegali folosiți în atacuri hibride”.

Documentul invocă situația din Ceuta, unde aproximativ 80.000 de migranți au intrat ilegal la sfârșitul lunii iulie. Câteva mii dintre ei se află încă pe străzile exclavei spaniole. O rezoluție recentă a Parlamentului European a descris episodul drept un „atac hibrid și instrumentalizare a migranților”.

„Cazurile similare necesită un răspuns care să depășească instrumentele actuale concepute pentru gestionarea fluxurilor migratorii”, se arată în rezoluție.

PPE este cea mai mare familie politică din UE, iar propunerile sale influențează adesea legislația adoptată de Comisia Europeană și aprobată de Parlamentul European.

În actuala legislatură, partidul a adoptat o poziție mai dură în privința migrației. A susținut legislația care permite deportarea solicitanților de azil și a migranților ilegali în state terțe cu care aceștia nu au nicio legătură.

În iunie, PPE a adoptat o altă rezoluție prin care cerea Comisiei Europene să limiteze dreptul la azil „în cazurile de instrumentalizare” și atunci când migranții ilegali încearcă să intre în UE dintr-un stat terț considerat „sigur”.