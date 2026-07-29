Alin Tișe, acuzații dure la adresa Guvernului: Spitalele din Cluj au primit de aproape trei ori mai puține posturi decât Bihorul

Tișe, acuzații dure la adresa Guvernului: Spitalele din Cluj au primit de aproape trei ori mai puține posturi decât Bihorul. Sursa foto: Facebook/Alin Tişe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a acuzat miercuri Guvernul demis că a repartizat în mod inechitabil posturile aprobate pentru spitalele din țară, susținând că unitățile medicale din Cluj au fost dezavantajate, în ciuda numărului mare de pacienți pe care îi tratează anual, inclusiv din alte județe. "Asta nu mai este politică, ci este bătaie de joc și o umilire a clujenilor și a pacienților din restul țării care apelează la spitalele supraaglomerate din Cluj", a declarat şeful CJ Cluj.

Într-o postare pe Facebook, Alin Tișe a transmis că distribuirea posturilor nu ar fi ținut cont de criterii precum numărul de pacienți, gradul de ocupare al spitalelor sau statutul de centre universitare. Potrivit acestuia, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, ar fi primit doar 51 de posturi din cele 191 solicitate.

"Dacă mai era ceva de demonstrat, Guvernul demis PNL a mai făcut aseară o nefăcută. Știa că toată țara se uită la modul de rezolvare a problemei/crizei din sănătate, nu a găsit de cuviință decât să împartă aceste posturi după criterii de nimeni știute, fără a ține cont de numărul de pacienți, gradul de ocupare și de centrele universitare medicale.

Şi astfel, Clujul, care deserveşte regiunea de Nord-Vest, dar şi restul ţării, având aproximativ 50% din pacienţii din afara judeţului, a primit, numai cu titlu de exemplu, la universitatea sanitară subordonată chiar Ministerului Sănătății, adică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, cel mai mare astfel de spital din ţară şi spital universitar pe deasupra, de 2,7 ori mai puţine posturi aprobate prin Memorandum decât Spitalul Judeţean Bihor", a scris Tişe pe contul său de Facebook.

Șeful CJ Cluj a compartat situația cu cea a Spitalului Județean Bihor, care, potrivit afirmațiilor sale, a primit 131 de posturi aprobate prin memorandum. Alin Tișe susține că aproximativ jumătate dintre pacienții tratați la Cluj provin din afara județului și consideră că repartizarea posturilor nu reflectă volumul real de activitate al unităților medicale.

"131 de posturi la Bihor, faţă de 51 de posturi la Cluj (din cele 191 solicitate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj)! Culmea o reprezintă faptul că 15% din pacienți provin din județul Bihor!

Pentru cei înfierbântați, merită să facă o analiză și să spună dacă este corect față de clujeni și față de toți pacienții primiți la Cluj! Toate acestea se întâmplă după ce același Guvern a refuzat să finanțeze Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj, care are, de asemenea, circa 50% din pacienți din alte județe!", a mai precizat acesta.

Alin Tișe afirmă că și spitalele aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj au primit un număr mult mai mic de posturi decât au solicitat. El a catalogat decizia Guvernului drept "o bătaie de joc și o umilire a clujenilor și a pacienților din restul țării care apelează la spitalele supraaglomerate din Cluj", amintind și faptul că Executivul nu a finanțat proiectul Spitalului Pediatric Monobloc.

Situaţia la spitalele din subordinea CJC:

Spitalul de Recuperare: posturi solicitate 28, aprobate 8;

Spitalul de Infecțioase: posturi solicitate 99, aprobate 21;

Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello": posturi solicitate 33, aprobate 12;

Spitalul de Copii: posturi solicitate 156, aprobate 39;

Spitalul de Psihiatrie Borșa: posturi solicitate 6, aprobate 1.

"Asta nu mai este politică, ci este bătaie de joc și o umilire a clujenilor și a pacienților din restul țării care apelează la spitalele supraaglomerate din Cluj", a mai spus Alin Tişe în postarea de pe Facebook, pe care a făcut-o miercuri după-amiaza.

La începutul lunii trecute, lucrările la viitorul Spital de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca au trecut de o etapă esențială. Constructorii au ajuns la cota zero, iar o parte din structura de rezistență a fost deja turnată.

Noul spital va avea cinci etaje și un etaj tehnic, peste 500 de paturi pentru spitalizare continuă și alte 51 pentru spitalizare de zi. Secția de Terapie Intensivă va dispune de aproximativ 30 de paturi, iar unitatea va include 8 săli de operație și 18 secții medicale, de la chirurgie și cardiologie, până la îngrijiri paliative și compartiment pentru arși. Proiectul prevede și parcare subterană, dar și heliport.