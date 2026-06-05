Lucrările la Spitalul monobloc pentru Copii din Cluj-Napoca au avansat. Cum arată şantierul unităţii: Vor fi 5 etaje şi un heliport

Consiliul Judeţean Cluj construieşte Spitalul Pediatric Monobloc. Sursa colaj foto: Facebook/Alin Tişe & captură video Antena 3 CNN

Clujul și întreaga regiune a Transilvaniei au nevoie urgentă de un spital modern pentru copii. În prezent, micii pacienți sunt tratați în clădiri vechi, unele de peste un secol. De aceea, Consiliul Județean Cluj a demarat anul trecut construcția unui spital de copii cu aparatură de ultimă generație cu peste 500 de paturi şi cu toate secțiile reunite în sistem monobloc. Astăzi, lucrările avansează în ritm alert și intră într-o nouă etapă.

Lucrările la viitorul Spital de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca au trecut de o etapă esențială. Constructorii au ajuns la cota zero, iar o parte din structura de rezistență a fost deja turnată. Proiectul este considerat unul strategic pentru întreaga regiune.

În acest moment, Spitalul de Copii din Cluj-Napoca funcționează în mai multe sedii, împrăștiate prin tot orașul, iar unele clădiri au o vechime mai mare de 100 de ani. Acest lucru se va schimba fundamental când va fi gata acest spital nou, modern, monobloc, pentru copii, care va avea peste 500 de paturi.

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Noul spital va avea cinci etaje și un etaj tehnic, peste 500 de paturi pentru spitalizare continuă și alte 51 pentru spitalizare de zi. Secția de Terapie Intensivă va dispune de aproximativ 30 de paturi, iar unitatea va include 8 săli de operație și 18 secții medicale, de la chirurgie și cardiologie, până la îngrijiri paliative și compartiment pentru arși. Proiectul prevede și parcare subterană, dar și heliport.

"Este momentul important prin care am ieșit din pământ cu această cotă zero. Este un ritm foarte bun pe care îl avem și sper eu ca, în timpul stabilit, să putem acoperi întreg acest spital. Este un moment important pentru Cluj, pentru că Spitalul de copii monobloc este solicitare venită din partea tuturor acelora care au copii și nu numai, iar trecerea de acest prag, ieșirea de de sub pământ, este un moment important în tot ceea ce înseamnă viitorul spital de copii.

Mergem înainte într-un risc susținut legat de finanțare", a declarat Alin Tișe, preşedintele Consiliului Județean Cluj, pentru Antena 3 CNN.

Investiția este una majoră. Doar pentru acest an, Consiliul Județean Cluj a alocat 215 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor.

"Avem asigurat finanțarea pentru anul acesta în integralitate din bugetul Consiliului Județean, întrucât, la nivel guvernamental, nu s-a considerat acest spital important.

Din păcate, se vor pierde bani pe PNRR pentru spitale: vor fi zone în România care nu vor putea cheltui banii, iar țara noastră și-a permis să-i piardă, decât să aloce banii acolo unde se pot cheltui. Iată, noi putem cheltui aici toți banii.

Am fi putut cheltui 400 de milioane de euro, dacă ar fi fost resursele. Deci, în speranța că vom reuși anul viitor să prindem și alți bani de la Guvern sau din finanțări europene, noi continuăm acest spital", a mai explicat Alin Tișe, preşedintele Consiliului Județean Cluj, în cadrul declaraţiilor.

Costul total al proiectului este estimat la aproape un miliard de lei, iar autoritățile spun că spitalul ar putea fi finalizat în aproximativ trei ani. Noua unitate medicală este construită în cartierul Borhanci, într-o zonă care va fi conectată și la viitoarea centură metropolitană a Clujului.