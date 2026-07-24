Primul centru din România pentru copiii cu adicții se construiește în Timiș

Proiectul, finanțat din bugetul Consiliului Județean Timiș, are o valoare de peste 15 milioane de lei. Foto: captură Antena 3 CNN

În ultimii doi ani, Consiliul Județean Timiș a atras peste 500 de milioane de euro, fonduri europene, pentru investiții în sănătate. După dezvoltarea infrastructurii medicale din Timișoara, CJ Timiș duce banii pentru sănătate și dincolo de granițele orașului. În trei comune sunt în construcție un institut regional de oncologie, un centru de recuperare cu apă geotermală și primul centru din țară pentru minorii cu adicții.

Institutul Regional de Oncologie din Timișoara va deservi întreaga regiune de vest și va crește capacitatea de diagnostic și tratament pentru pacienții oncologici.

Construcția este cea mai amplă investiţie demarată de Consiliul Judeţean Timiş, în domeniul sănătăţii. Proiectul are o valoare de aproximativ 250 de milioane de euro.

„Nu putem investi doar în Timișoara. În primul rând, trebuie să gândim investiție strategică astfel încât să avem și personal suficient și unele investiții sunt mai bine să nu fie expuse la asemenea agitație și zgomot, cum e în Timișoara”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

În paralel, la Lovrin, este ridicat un centru de recuperare medicală, în valoare de 43 de milioane de lei. Acolo, vor fi tratați pacienți care au nevoie de recuperare după traumatisme, intervenții chirurgicale sau afecțiuni locomotorii.



„Facem o investiție de recuperare traumatologică cum nu există în România, nu există în România nicăieri o astfel de investiții. Suntem în progres, peste 60% din acea investiție (este finalizată n.red). De ce e la Lovrin? Pentru că acolo avem o apă geotermală extraordinară”, a explicat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.



La Ciacova au început lucrările pentru primul centru din România dedicat recuperării minorilor cu adicții. Proiectul, finanțat din bugetul Consiliului Județean Timiș, are o valoare de peste 15 milioane de lei și face parte din strategia administrației județene de dezvoltare a unei rețele medicale moderne, adaptate nevoilor comunității.



„România a pierdut, ca și întreaga Europă și nu numai, lupta cu acest flagel al consumului de droguri. Din păcate, tratăm tratăm efecte în acest moment și nu ne uităm cum încep aceste dependențe. Construim primul astfel de centru la Ciacova, la vreo 40 de kilometri de Timișoara, un centru pentru recuperarea minorul cu adicții. Dar nu doar asta facem. Tot undeva în afara Timișoarei facem un centru de zi, pentru că cel de care vorbim este de noapte. Construim două centre”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.



Fondurile europene atrase de CJ Timiș merg atât spre proiecte de interes regional, precum Institutul de Oncologie, cât și spre dezvoltarea infrastructurii medicale din județ, pentru a oferi acces la servicii moderne tuturor cetăţenilor din Timiş.