NYT: De frica dronelor lui Zelenski, Putin folosește „conserve” și prin Moscova umblă coloane oficiale momeală

Subterfugiul președintelui Trump pentru zborul Air Force One, când a fost scos din avion cu o dubă de catering de teama că va fi asasinat de Iran, a fost un episod uluitor de înșelăciune oficială, dar pălește în comparație cu secretul care îl înconjoară pe președintele rus Vladimir Putin, a cărui activitate este învăluită în atât de mult mister încât jurnaliștii au încercat să o urmărească evaluând ofilirea plantelor din biroul său, scrie în New York Times Anton Troianovski, fost corespondent la Moscova.

Aceasta este metoda la care au recurs unii reporteri anul acesta în timp ce încercau să stabilească dacă întâlnirile televizate ale liderului rus au avut loc atunci când Kremlinul a declarat că au avut loc. Inversarea aparentă a putrezirii frunzelor observată la plantele domnului Putin sugerează că întâlnirile au avut loc de fapt într-o ordine diferită și în zile diferite.

Pentru Putin, o astfel de înșelăciune este ceva obișnuit. Casa Albă, în schimb, a fost criticată pentru că nu a dezvăluit mutarea secretă a avionului dlui Trump pe o pistă turcească luna trecută, până când The Washington Post a publicat știrea săptămâna aceasta, scrie NYT.

„Comparativ cu Rusia”, a spus Mikhail Rubin, un reporter de investigații rus, „asta e o joacă de copii”.

Rubin și alți reporteri au descoperit că Putin și-a dotat reședințele cu birouri aproape identice, astfel încât înregistrările video ale întâlnirilor să nu dezvăluie locația sa.

Aparatul său de securitate a construit un tren prezidențial, împreună cu ramificații feroviare speciale și stații secrete în apropierea a cel puțin trei dintre reședințele sale de la țară, conform știrilor și imaginilor din satelit.

Oficialii guvernamentali sunt obligați să fie de acord, ținându-și secrete întâlnirile cu domnul Putin până când acestea sunt televizate - uneori săptămâni mai târziu - și apoi prefăcându-se că au avut loc în ziua respectivă.

În Rusia, falsurile oficiale despre locul unde se află președintele „sunt doar o zi de marți obișnuită”, a declarat Farida Rustamova, o jurnalistă rusă care relatează despre Kremlin din exil. Ea a relatat că interlocutorii lui Putin în cadrul întâlnirilor sale televizate vorbesc uneori despre evenimente depășite, în cel puțin un caz purtând haine și o tunsoare nepotrivite cu alte apariții publice.

Există chiar și un termen artistic pentru acele întâlniri cu Putin dintre jurnaliștii ruși, cu lansare întârziată: konservy sau conserve.

Când era corespondent New York Times la Moscova, relatând despre Putin, Troianovski și-a făcut o idee despre eforturile depuse de președintele rus pentru a-și ascunde mișcările când a vizitat Lacul Valdai, unde Putin are o reședință la țară, în 2021. Locuitorii i-au povestit despre o nouă linie de cale ferată misterioasă care fusese construită spre complexul său. Imaginile din satelit au arătat o nouă stație, cu un heliport, care nu apărea pe orare sau pe hărțile feroviare.

În 2023, un dezertor al versiunii ruse a Serviciului Secret, FSO, a afirmat că Putin folosea călătoriile cu trenul pentru a evita să fie urmărit. Documente scurse indicau că un tren blindat secret, echipat pentru biroul președintelui, vopsit ca un tren de pasageri obișnuit, dar dotat cu o sală de sport, un centru spa și echipamente speciale de comunicații, a fost folosit chiar de Putin. Obsesia lui Putin pentru secretomanie și securitate a părut să crească în timpul pandemiei, când i-a obligat pe oficiali să stea în carantină timp de două săptămâni pentru a-l vedea și când izolarea sa a facilitat ascunderea locului unde se află. Și a atins noi culmi de la invazia sa din Ucraina în 2022, mai ales că dronele acestei țări au zburat mai adânc în Rusia, contribuind la precipitarea întreruperilor internetului mobil și, se pare, restricționându-i călătoriile. La Moscova există acum speculații că enormele coloane de mașini care aleargă pe străzile orașului și despre care se presupune că îl transportă pe domnul Putin sunt uneori, de fapt, momeli. Jurnalistul de investigații Rubin, a relatat pentru prima dată în 2020 că Putin lucra din birouri cu aspect identic, în reședințele sale din suburbiile Moscovei și în stațiunea Soci de la Marea Neagră, permițând Kremlinului să mintă cu privire la locația sa. Un raport de anul trecut al Radio Europa Liberă/Radio Liberty a dezvăluit mai multe detalii despre această încercare de înșelăciune, evidențiind mici diferențe dintre acele birouri altfel identice - cum ar fi amplasarea mânerelor ușilor și a îmbinărilor pereților - care indicau că se aflau în locuri diferite. Rubin, care locuiește acum în Carolina de Nord și este redactor adjunct al publicației de știri Proekt, a avut prima dată senzația de secretomanie la Putin când a relatat despre Kremlin pentru un ziar de afaceri rusesc, în urmă cu un deceniu. Rubin a văzut odată membri ai Consiliului de Securitate al lui Putin sosind la o întâlnire, dar biroul său a anunțat întâlnirea abia câteva zile mai târziu, ca și cum ar fi fost un eveniment nou. Și-a dat seama, a spus el, „că imaginea publică a lui Putin este inventată, este o minciună absolută de la început până la sfârșit”.