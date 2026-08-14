Benzina şi motorina rămân foarte scumpe la pompă, în România, şi vineri, 14 august. De duminică, scade acciza la carburantul diesel

1 minut de citit Publicat la 08:28 14 Aug 2026 Modificat la 08:30 14 Aug 2026

Benzina şi motorina rămân foarte scumpe la pompă, în România. Sursa foto: Getty Images

Litrul de benzină şi motorină rămâne în continuare foarte scump, în România. Carburanţii şi-au păstrat preţurile ridicate de joi. Astfel, vineri, 14 august, benzina standard se vinde, la pompă, cu 9,51 lei/litru, iar motorina standard costă 10,67 lei/litru. În Timişoara, la unele staţii, benzina se comercializează cu 9,48 lei/litru, notează Peco Online.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc, în medie, 4,6 lei pentru un litru de combustibil.

Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20%

Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august, în urma creșterii puternice a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Măsura este temporară și înseamnă o reducere a accizei cu 560,86 lei la 1.000 de litri, autoritățile urmând să reevalueze nivelul acesteia la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.

"Ministerul Finanțelor aplică, în perioada 16-31 august 2026, o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă", precizează Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă.

"Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar prețul mediu la pompă cu peste 23%.

În aceste condiții, mecanismul se activează și acciza scade cu 20%. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar.

Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.