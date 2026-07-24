România, pe cale de a fi lider european la producția de microbuze electrice. Autovehiculele produse la Câmpina cuceresc piața franceză

Producătorul român și-a consolidat poziția de lider pe piața locală. Foto: Antena 3 CNN

Un producător românesc de microbuze electrice face un nou pas în strategia sa de dezvoltare internațională. Franța devine următoarea sa destinație, într-un context favorabil investițiilor în transportul public electric.

După succesul uriaș de pe piața locală, compania își extinde acum afacerea dincolo de granițe.

Producătorul român și-a consolidat poziția de lider pe piața locală, câștigând numeroase licitații organizate de consiliile județene prin programele PNRR și AFM.

„Perioada 2024-2026 a fost una foarte bună pentru firma noastră. Am avut două produse foarte reușite, iar pe partea de microbuze electrice am reușit să câștigăm numeroase licitații. Cred că avem undeva la 60% cotă de piață și un număr de peste 800 de microbuze electrice pe piața din România”, a explicat Sebastian Popa, director de vânzări al producătorului de microbuze.

260.000 de euro pentru un microbuz

Experiența acumulată în România este susținută și de rezultatele obținute pe piața franceză, unde compania colaborează de peste 5 ani cu un dealer local.

„Chiar anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când activează pe piața din Franța. Noi colaborăm cu ei de aproximativ 5 ani. La momentul de față suntem principalul furnizor de microbuze pentru ei. Licitațiile din România din ultima perioadă și livrările mari de microbuze electrice au adus un plus de încredere pentru partenerii externi”, a continuat el.

Din această lună, Franța lansează un program național destinat achiziției de vehicule electrice pentru autoritățile publice, construit pe principii similare celor implementate deja în România. Producătorul din țara noastră se pregătește să participe la aceste proceduri de achiziție, având deja experiența necesară și un partener local consolidat.

„Se lansează un program național de achiziții de microbuze electrice, tot într-o variantă școlară. Ei analizează deocamdată partea tehnică, să vadă dacă ne încadrăm cu produsul nostru. La prima vedere, pare că suntem destul de aproape de acel produs. Important este că bugetele acolo sunt foarte mari, undeva la 260.000 de euro bucata”, spune Sebastian Popa.

O nouă fabrică se contruiește în Prahova

Planurile de dezvoltare continuă și în țară. O nouă fabrică este ridicată în județul Prahova, proiect care va crește capacitatea de producție.

„Lucrurile se mișcă acolo, cu construcția noii fabrici, chiar mai bine decât ne-am fi așteptat. Deja «se pune tabla pe acoperiș», ca să zic așa. Suntem în grafic. Până la sfârșitul anului zic că terminăm hala, iar targetul nostru este ca undeva în martie să fim acolo, mutați cu producția”, a concluzionat directorul de vânzări.

Tehnologia și producția românească devin, astfel, un reper pe piața europeană a mobilității electrice, contribuind la dezvoltarea unui transport public modern, sustenabil și competitiv.