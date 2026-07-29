Proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire a fost votat de plenul Camerei Deputaților

1 minut de citit Publicat la 17:34 29 Iul 2026 Modificat la 17:34 29 Iul 2026

Imagine din timpul unei şedinţe în plenul Camerei Deputatilor. Sursa foto: Agerpres

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în România, potrivit Agerpres. Senatul, în calitate de cameră decizională, urmează să se pronunțe asupra actului normativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ necesar pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii, prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea utilizării biomasei forestiere a combustibililor fosili solizi, consolidarea guvernanței sectorului, precum și alinierea legislației naționale la cerințele dreptului Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Diversificarea surselor de energie regenerabilă în sectorul de încălzire și răcire sunt necesare pentru atingerea următoarele ținte:

35,9% în anul 2027;

37,1% în anul 2028;

38,6% în anul 2029;

41,4% în anul 2030.

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care introduc pe piață sau comercializează biomasă forestieră în scopuri energetice au obligația de a furniza exclusiv biomasă forestieră sustenabilă.

În vederea reducerii utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale și în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, autoritățile administrației publice locale, în colaborare cu autoritățile administrației publice centrale, instituie și derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităților de încălzire", se arată în actul normativ.

În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la data de 31 decembrie 2030 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație.

"În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri.

Repartizarea costurilor pentru încălzire este realizată cu repartitoare individuale de costuri care se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte sau cu sisteme care utilizează temperatura camerelor din fiecare unitate imobiliară", mai prevede proiectul.

Actul normativ urmează să fie aprobat și de Senat, care este for decizional în acest caz.