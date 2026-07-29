Exasperarea liderului UDMR: „Dacă nu votăm un guvern intrăm într-un rahat și mai mare”. „Ar fi fost bine să forțăm un pic”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la finalul ședinței de plen, că, din punctul său de vedere, ar fi fost bine „să forțăm un pic” formarea unui guvern „de armistițiu” PSD-PNL-USR-UDMR până la finalul acestui an, având în vedere dronele rusești ajunse în România și problemele legate de buget. Acesta a atras atenția că dacă nu se votează un guvern mai repede „intrăm într-un rahat și mai mare”.

Întrebat dacă se poate să avem guvern după 15 august, așa cum a declarat Sorin Grindeanu, Kelemen a răspuns: „Asta nu știu, nu vreau să stric feng shui-ul nimănui”.

„Sunt câteva propuneri. Prima e să avem până la finalul anului un guvern de tranziție, de armistițiu, cu PSD-PNL-USR-UDMR. Cred că era bine să forțăm un pic formarea unui astfel de guvern, având în vedere atacurile cu drone și tot ce se întâmplă în zona de buget.

A doua posibilitate e un guvern minoritar format în jurul lui Siegfried Mureșan, dar pentru această propunere e nevoie de PSD, care spune că nu votează un guvern din care nu face parte.

Mai e și varianta guvernului condus de Grindeanu, dar PNL spune că deocamdată nu votează.

A patra variantă nu există. În momentul în care președintele nominalizează pe unul dintre ei, sau găsește pe altcineva, atunci putem discuta despre guvern. Dvs. mă puteți întreba dacă vom vota un guvern condus de nu știu cine, dar înainte de nominalizare nu vă pot spune aceste aspecte pentru că rămășița din fosta Coaliție are un premier, o nominalizare”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, dacă reușește să discute cu PNL și USR încât să medieze relația cu PSD, liderul UDMR a răspuns: „Eu nu am acest rol, dar încerc să aduc argumente în fiecare zi când discut cu colegii mei și asta voi face în continuare. Eu mi-am păstrat relația cu fiecare, am fost corect cu fiecare”.

Kelemen Hunor a mai afirmat că, în opinia lui, și Bolojan și Grindeanu sunt „închiși fiecare în bula lui”.

Mai mult decât atât, liderul UDMR atrage atenția că trebuie eliminate orgoliile de partid, pentru că dacă nu „intrăm într-un rahat și mai mare”.

„Eu cred că data viitoare se va face majoritate, trebuie renunțat la orgolii, trebuie să fie un guvern cu drepturi depline și e bine să fie și dacă nu se intră într-un guvern intrăm într-un rahat și mai mare. E vorba despre țară, nu despre Grindeanu”.

Kelemen, despre legea salarizării: Eu încă nu am văzut o simulare care să arate că nu scad veniturile

Liderul UDMR a vorbit și despre legea salarizării și problemele cu care aceasta vine, în forma actuală:

„Eu cred că domnul Cseke, prin discuții cu sindicatele, poate să închidă aceasta dezbatere, dar are nevoie și de dl. Pîslaru. Din câte știu eu, la Educație nu se poate închide în forma actuală, din perspectiva noastră, mai sunt chestiuni ce trebuie discutate.

Există o întrebare foarte importantă: de unde se va acoperi acel plus de 4 miliarde? Că noi în acord vorbeam de 8 miliarde, acum e vorba despre 12 miliarde și nimeni nu știe de unde vor veni acești bani.

Avem o problemă cu simulările, eu încă nu am văzut o simulare care le poate arăta tuturor categoriilor socio-profesionale că veniturile lor nu vor scădea. Vor fi unele categorii unde nu vor exista creșteri mari, dar principiul e să nu aibă mai puțini bani.