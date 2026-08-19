Budăi: Domnilor de la PNL, explicaţi-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână şi să fie reinvestiţi aici

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii. Sursa foto: Agerpres

Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că investiţiile străine directe în primele şase luni ale anului au scăzut cu 82%, fiind şi un rezultat al relaxării regulilor fiscale pentru firmele afiliate.

"De la PNL citire: Domnul Bolojan nu a pierdut investitorii, doar i-a convins să-şi ducă banii acasă! PNL a ieşit să-l apere pe domnul Bolojan după prăbuşirea cu 82% a investiţiilor străine directe în primele şase luni ale anului. Cică investitorii au rămas, doar banii lor au plecat. Nu ştiu de ce, dar PNL ne spune că este bine. Şi insistă. Liberalii spun că investitorii străini n-au plecat. Au rămas în România, doar că şi-au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate. Staţi puţin. Deci investiţiile au scăzut cu 82%, banii care puteau fi reinvestiţi au plecat din ţară, iar PNL ne cere să considerăm asta o veste bună? Asta nu mai este explicaţie. Este chiar procesul-verbal al eşecului. În timp ce PNL caută explicaţii de zor, uită să spună că exact domnul Bolojan a deschis uşa acestei scurgeri de capital în ianuarie, relaxând regulile fiscale pentru firmele afiliate", a scris Budăi, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, "cu alte cuvinte, în timp ce România avea nevoie de bani pentru investiţii, locuri de muncă şi dezvoltare, Ilie Bolojan a găsit o soluţie pentru ca mai mulţi bani să poată ajunge în afara ţării".

"Aşadar, după logica PNL: investiţiile scad cu 82% - investitorii sunt încă aici - banii pleacă în străinătate - deci domnul Bolojan n-are nicio problemă. Extraordinar. În ritmul acesta, pentru cele peste 63.000 de locuri de muncă pierdute explicaţia este că angajaţii sunt tot aici, doar că muncesc în altă parte. Domnilor de la PNL, nu ne mai explicaţi cum n-aţi pierdut investitorii. Explicaţi-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână şi să fie reinvestiţi aici. Investitorii au rămas. Banii au plecat. Iar PNL ne cere să aplaudăm. Uneori, cea mai bună dovadă a unui eşec este explicaţia celui care încearcă să-l ascundă", a transmis deputatul PSD.