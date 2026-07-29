Sorin Grindeanu îi cere lui Dragoș Pîslaru să își dea demisia „urgent”: „Nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală”

Sorin Grindeanu a remarcat că proiectul legii salarizării nu a ajuns încă în Parlament. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului interimar Dragoș Pîslaru să își dea „demisia urgent”. Președintele PSD a declarat că ministrul nu mai are „nicio legitimitate politică și morală” pentru a coordona proiectul legii salarizării unitare. Grindeanu l-a acuzat pe Pîslaru că și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la stat și că a cheltuit bani publici în vacanță, alături de familie.

„Pîslaru, un kind reminder scurt: lasă teambuilding-ul de la Târgoviște, unde te afli acum, și dă-ți demisia urgent, dar urgent”, a spus Sorin Grindeanu.

La finalul ședinței de plen a Camerei Deputaților, președintele PSD a făcut inventarul proiectelor din PNRR adoptate astăzi de deputați. Sorin Grindeanu a remarcat că proiectul legii salarizării nu a ajuns încă în Parlament. Președintele PSD a adăugat că ministrul interimar al Muncii nu mai are legitimitatea „politică și morală” pentru a mai coordona acest proiect de lege.

„În continuare, nu avem în Parlament niciun proiect al legii salarizării. Aici fac o singură remarcă astăzi. Ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial, după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință RA-APPS de peste 120 de metri pătrați pe Kiseleff”, a spus Grindeanu.

Dragoș Pîslaru a negat această acuzație. Ministrul a spus a solicitat de la RA-APPS o locuință de serviciu, deoarece nu deține nicio locuință în București.

Președintele PSD l-a mai acuzat pe Dragoș Pîslaru că a cheltuit bani publici, într-un weekend petrecut la Bruxelles, alături de familia lui.

„Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar cu ceallată, sau cu aceeași, semnezi să-ți dai un protocol de 1000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles în weekend nu mai ai ce căuta în acea funcție.

Așa că, Pîslaru, un kind reminder scurt: lasă teambuilding-ul de la Târgoviște, unde te afli acum, și dă-ți demisia urgent, dar urgent”, a spus Grindeanu.

Mai devreme în cursul zilei de astăzi, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat că prin noua Lege a salarizării „niciun venit în plată al angajaţilor din sistemul public, inclusiv al celor din sectorul de sănătate, nu poate să scadă” și anunțat și un termen de două săptămâni pentru îmbunătățirea proiectului.