De ce a primit Dragoș Pîslaru locuință în București de la RA-APPS. Ministrul explică situația apartamentelor din Capitală și din Belgia

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit miercuri cu explicații după informațiile apărute în spațiul public privind solicitarea unei locuințe de serviciu de la RA-APPS. Acesta susține că a respectat toate prevederile legale și că nu deține nicio locuință în București în care să poată locui.

Un comunicat publicat pe pagina oficială a ministerului a detaliat situația locativă a ministrului.

De ce spune Dragoș Pîslaru că a cerut o locuință de serviciu

Pîslaru afirmă că apartamentul pe care îl deținea în București a fost vândut încă din 23 decembrie 2024, înainte de a deveni ministru.

Ulterior, în aprilie 2025, el a început procedurile pentru cumpărarea unei locuințe în Belgia, iar tranzacția s-a finalizat în luna august, când a devenit oficial proprietar.

În aceeași perioadă, susține că a început și procedurile pentru a transfera înapoi părinților casa în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Deși imobilul figura pe numele său, ministrul spune că acesta fusese trecut anterior pe numele lui doar pentru a evita o succesiune complicată și că nu a locuit acolo în ultimii 24 de ani.

După ce a fost numit ministru, pe 23 iunie 2025, Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS o locuință de serviciu. El spune că a explicat instituției, inclusiv prin fotografii, că nu poate locui în casa părinților săi, în vârstă de 83 și 88 de ani, din cauza configurației locuinței, a spațiului necesar acestora și a problemelor lor medicale.

De ce a fost respinsă prima cerere către RA-APPS

Potrivit ministrului, prima solicitare nu a fost aprobată deoarece, din punct de vedere juridic, casa figura încă pe numele său.

RA-APPS i-ar fi transmis că nu îi poate atribui o locuință de serviciu până când transferul proprietății nu este finalizat la notar și înregistrat în evidențele cadastrale.

După finalizarea tuturor formalităților și după ce imobilul nu a mai fost în proprietatea sa, Pîslaru spune că a depus din nou cererea, iar aceasta a fost aprobată în conformitate cu prevederile legale.

Ministrul susține că informațiile apărute în spațiul public au prezentat incorect situația și afirmă că nu există aspecte ascunse sau neclare privind locuințele pe care le-a deținut. Totodată, acesta anunță că își rezervă dreptul de a acționa în instanță persoanele care, în opinia sa, transformă întrebările de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei.