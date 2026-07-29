De ce a primit Dragoș Pîslaru locuință în București de la RA-APPS. Ministrul explică situația apartamentelor din Capitală și din Belgia

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a venit miercuri cu explicații după informațiile apărute în spațiul public privind solicitarea unei locuințe de serviciu de la RA-APPS. Acesta susține că a respectat toate prevederile legale și că nu deține nicio locuință în București în care să poată locui.
Un comunicat publicat pe pagina oficială a ministerului a detaliat situația locativă a ministrului.
De ce spune Dragoș Pîslaru că a cerut o locuință de serviciu
Pîslaru afirmă că apartamentul pe care îl deținea în București a fost vândut încă din 23 decembrie 2024, înainte de a deveni ministru.
Ulterior, în aprilie 2025, el a început procedurile pentru cumpărarea unei locuințe în Belgia, iar tranzacția s-a finalizat în luna august, când a devenit oficial proprietar.
În aceeași perioadă, susține că a început și procedurile pentru a transfera înapoi părinților casa în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Deși imobilul figura pe numele său, ministrul spune că acesta fusese trecut anterior pe numele lui doar pentru a evita o succesiune complicată și că nu a locuit acolo în ultimii 24 de ani.
După ce a fost numit ministru, pe 23 iunie 2025, Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS o locuință de serviciu. El spune că a explicat instituției, inclusiv prin fotografii, că nu poate locui în casa părinților săi, în vârstă de 83 și 88 de ani, din cauza configurației locuinței, a spațiului necesar acestora și a problemelor lor medicale.
De ce a fost respinsă prima cerere către RA-APPS
Potrivit ministrului, prima solicitare nu a fost aprobată deoarece, din punct de vedere juridic, casa figura încă pe numele său.
RA-APPS i-ar fi transmis că nu îi poate atribui o locuință de serviciu până când transferul proprietății nu este finalizat la notar și înregistrat în evidențele cadastrale.
După finalizarea tuturor formalităților și după ce imobilul nu a mai fost în proprietatea sa, Pîslaru spune că a depus din nou cererea, iar aceasta a fost aprobată în conformitate cu prevederile legale.
Ministrul susține că informațiile apărute în spațiul public au prezentat incorect situația și afirmă că nu există aspecte ascunse sau neclare privind locuințele pe care le-a deținut. Totodată, acesta anunță că își rezervă dreptul de a acționa în instanță persoanele care, în opinia sa, transformă întrebările de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei.
Comunicatul integral transmis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Având în vedere știrile false lansate de unele posturi de televiziune și site-uri referitoare la situația locativă a ministrului Dragoș Pîslaru, aducem următoarele clarificări:
La data de 23 decembrie 2024, prin încheierea la notar a unui contract de vânzare-cumpărare, ministrul a vândut apartamentul din București care figura în declarația de avere depusă în 2025.
În 16 aprilie 2025, ministrul Dragoș Pîslaru a angajat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, pentru care a semnat actele și a devenit proprietar pe 5 august.
În aceeași perioadă, pentru simplificarea procesului de achiziție al imobilului din Belgia, ministrul Dragoș Pîslaru a demarat procedurile pentru returnarea în familie a casei părinților în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Ministrul nu mai locuiește în acest imobil, în care trăiesc părinții săi de peste 24 de ani. În trecut, locuința a fost transferată de către părinți pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinții dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil și vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia.
După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, ministrul Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București, explicând și argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie. Ministrul a explicat că a demarat de ceva vreme procedurile pentru returnarea imobilului aflat pe numele său și explicând faptul că nu a locuit și nu poate locui în acesta. RA-APPS a răspuns că până la finalizarea notarială / înscrierea cadastrală a situației imobilului nu îi poate oferi o locuință de serviciu.
În momentul clarificării legale a faptului că imobilul nu se mai afla în proprietatea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost redepusă cererea de sprijin pentru locuința de serviciu, care ulterior a fost aprobată cu respectarea tuturor prevederilor legale.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, reclamă modul în care această situație a fost portretizată eronat și malițios în spațiul public, precizând că nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația existentă.
Totodată, demnitarul își rezervă dreptul de a acționa în instanță pe oricine transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei.