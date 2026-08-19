Un avion militar al SUA, cu destinația Antarctica, s-a întors din drum după o alertă pentru activitate spațială „potențial periculoasă"

Activitatea spațială a fost notificată autorității de către Corporația de Stat pentru Managementul Traficului Aerian din Rusia. Sursa foto: Getty Images

Un zbor al Forțelor Aeriene ale SUA cu destinația Antarctica s-a întors în Noua Zeelandă după o avertizare privind o activitate spațială „potențial periculoasă”, potrivit autorităților din Noua Zeelandă, citate de CNN.

Un purtător de cuvânt al Autorității Aviației Civile din Noua Zeelandă (CAA) a declarat că instituția a luat la cunoștință faptul că zborul Forțelor Aeriene ale SUA, de la Christchurch, și-a schimbat cursul după o avertizare emisă de aceasta, cunoscută sub denumirea de NOTAM (Notice to Airmen).

Activitatea spațială a fost notificată autorității de către Corporația de Stat pentru Managementul Traficului Aerian din Rusia, „ceea ce a dus la emiterea unui NOTAM prin care piloții au fost avertizați cu privire la pericol”, a precizat CAA într-un comunicat transmis marți.

Într-un comunicat ulterior, transmis miercuri, CAA a precizat că a fost informată de agenția rusă pentru traficul aerian cu privire la o lansare planificată de rachetă și la „posibilul pericol asociat pentru spațiul aerian internațional, în regiunea de informare a zborurilor (FIR) oceanice a Noii Zeelande”, o zonă de 30 de milioane de kilometri pătrați, care este una dintre cele mai mari regiuni de spațiu aerian din lume.

CNN a solicitat informații suplimentare Forțelor Aeriene ale SUA, Programului Antarctic al SUA și Corporației de Stat pentru Managementul Traficului Aerian din Rusia.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arată că un avion militar american C-17 Globemaster III a decolat de pe Aeroportul Christchurch în jurul orei locale 09:00, marți, îndreptându-se spre sud și folosind indicativul ICE28. Avionul s-a întors la Christchurch cu puțin înainte de ora 11:30, aproximativ 150 de minute mai târziu.

Zborul era programat în perioada anuală Winter Fly-in (WINFLY), în timpul căreia sunt reluate zborurile între Christchurch și baza de cercetare antarctică a SUA, stația McMurdo, precum și baza Scott din Antarctica a Noii Zeelande – o perioadă aglomerată pentru transportul personalului, echipamentelor și proviziilor înainte de sezonul de cercetare de vară.

„Am instituit o zonă de pericol și am emis un NOTAM pentru a alerta operatorii de aeronave cu privire la posibilul pericol. Acest lucru nu împiedică aeronavele să survoleze zona, operatorii iau deciziile pe baza informațiilor disponibile”, a precizat CAA în comunicatul de miercuri.

„O mare parte din FIR-ul nostru oceanic se află deasupra apelor internaționale, unde avem un control limitat asupra activităților”, a adăugat autoritatea, referindu-se la spațiul aerian de deasupra Oceanului Pacific și Mării Tasmaniei, unde este responsabilă pentru aeronavele care zboară la anumite altitudini.