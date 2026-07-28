Ministrul Pîslaru și-a trecut casele pe numele mamei și apoi a cerut și a primit vilă de protocol de la RA-APPS

Ministrul Pîslaru a primit locuință de protocol de la RA-APPS într-o vilă evaluată la mai multe milioane de euro. Anterior, el și-a trecut casele pe numele mamei sale. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a recurs la un artificiu în urma căruia s-a cazat într-o vilă RAPPS de pe Șoseaua Kiseleff din București, evaluată la mai multe milioane de euro în condițiile pieței imobiliare din Capitală.

O investigație Antena 3 CNN, prezentată marți seară la Decisiv Prime Time arată cum Pîslaru a recurs la respectivul artificiu după ce solicitarea sa de a primi locuință de serviciu de la RAPPS i-a fost respinsă inițial, întrucât acest politician avea deja casă în București la momentul respectiv.

Cătălina Porumbel: "În 2024, domnia sa avea două case în București. În 2025 devine ministru. La două zile după ce devine ministru, se duce și cere o casă de protocol. Numai că RA-APPS îi spune 'Domnul ministru, nu se poate, pentru că dumneavoastră aveți deja locuințe în București'.

Ce face domnul Pîslaru ca să primească, totuși, o vilă de protocol pe Kiseleff? Cinci camere, 123 de metri pătrați.

Sursele noastre spun că ministrul a trecut pe numele mamei sale casele pe care le avea în București. Ulterior, a revenit cu solicitarea către RA-APPS și a primit, în cele din urmă, o casă de la stat.

Așadar, domnia sa are două case pe care le-a trecut pe numele mamei, în București. Are o vilă de cel puțin jumătate de milion de euro la Bruxelles, cumpărată anul trecut.

Iar în timp ce își cumpăra vilă la Bruxelles, cerea de la statul român să-i dea vila de protocol.

Informația mea este că etajul la care domnia sa locuiește are 123 de metri pătrați și cinci camere.

Cei care ne spun în aceste la televizor, cu un ton grav, că trebuie să se taie, că trebuie să fie echitate, că trebuie să ne uităm la deficit, la PNRR, fac tot ce pot să le fie lor bine, nu nouă."

Ce arată investigația Antena 3 CNN în cazul vilei RA-APPS în care a fost cazat ministrul Dragoș Pîslaru

Potrivit declarației de avere, Dragoș Pîslaru deținea, în 2024, o casă și un apartament în București.

În 2025, Pîslaru devine ministru în Guvernul Bolojan și profită de funcție pentru a cere încă o casă, de această dată de la stat.

Așa că, pe 26 iunie 2025, face o solicitare către Regia de Administrare a Protocolului de Stat pentru a beneficia de a treia casă, cea de protocol.

RA-APPS comunică Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene că nu poate da curs solicitării, întrucât la momentul formulării cererilor nu erau îndeplinite condițiile reglementate de articolul 14, alineatul 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Regia l-a refuzat pentru că, legal, demnitarul care deține o locuință în București nu poate beneficia de încă una de serviciu.

Răspunsul nu l-a descurajat însă pe Dragoș Pîslaru. El a scăpat instantaneu de casele care îl încurcau, trecându-le repede pe numele mamei sale prin donație.

Ministrul a revenit cu o nouă adresă către RA-APPS pe 28 iulie 2025, pentru a obține casă de la stat.

RA-APPS i-a dat vilă de protocol lui Dragoș Pîslaru, după ce acesta și-a trecut casele pe numele mamei sale

Prin adresa din data de 28 iulie 2025, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene revine asupra solicitării de atribuire a unei locuințe de serviciu lui Pîslaru Dragoș Nicolae, ca urmare a schimbării situației care a generat refuzul inițial al RA-APPS.

Regia dă curs solicitării, iar din 8 august 2025, Dragoș Pîslaru primește o locuință de serviciu.

Ministrul i-a surprins recent pe români, declarând că este "întreținut" de soție, care câștigă mai bine decât el.

Însă Antena 3 CNN a dezvăluit că Pîslaru este, de fapt, un abonat la beneficiile banilor publici.

Aproape în fiecare weekend, el găsește un eveniment la Bruxelles, unde zboară pe banii statului și primește diurnă doar pentru a-și vizita familia.