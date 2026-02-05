Judecătorul CCR Dacian Dragoș, aflat la un pas de suspendare, vine la ora 19 la emisiunea Decisiv cu Cătălina Porumbel

Judecătorul Dacian-Cosmin Dragoş, la o şedintă în plenul Curtii Constituţionale a României din septembrie 2025. Sursa foto: Agerpres

Judecătorul de la Curtea Constituțională a României (CCR) Dacian Dragoș, aflat la un pas de suspendare, vine joi în platoul emisiunii "Decisiv", moderată de Cătălina Porumbel la Antena 3 CNN. Este pentru prima dată când un judecător al Curţii Constituţionale, în mandat, vine în studioul unei televiziuni din România, iar interviul va începe de la ora 19:00, la Antena 3 CNN.

Judecătorul CCR Dacian Dragoş este la un pas de suspendare din funcţie, ceea ce ar fi o măsură fără precedent în ultimele aproape patru decenii în ţara noastră.

"Astăzi, la Antena 3 CNN vom asista la o premieră în televiziune. Este pentru prima dată când un judecător al Curţii Constituţionale, în mandat, vine în studioul unei televiziuni. Este vorba despre judecătorul Dacian Dragoş, care este omul preşedintelui Nicuşor Dan la Curtea Constituţională.

Judecătorul CCR Dacian Dragoş este la un pas de suspendare din funcţie, ceea ce ar fi o măsură fără precedent în ultimii 36 de ani. Săptămâna viitoare, judecătorul Curţii Constituţionale va afla dacă mai poate să facă parte sau nu din Curtea Constituţională a României. Sunt două decizii în instanţă: una – de suspendare a decretului prezidenţial prin care a fost numit şi cealaltă – de anulare a decretului prezidenţial", a declarat Cătălina Porumbel în cadrul unei intervenţii telefonice la "NewsRoom" cu Madalina Mihalache, la Antena 3 CNN.

Ulterior, Cătălina Porumbel a mai făcut următoarele precizări: "S-ar putea să asistăm la o premieră, pentru că judecătorul Curţii Constituţionale s-ar putea să afle că nu mai poate participa fix la şedinţa Curţii Constituţionale în care se ia decizia despre tăierea pensiilor speciale.

Asistăm la o ciudăţenie ca să nu zic coincidenţă, pentru că cei de la Curtea Constituţională au amânat de patru ori decizia legată pensiile speciale, iar Curtea de Apel Bucureşti – de două ori decizia legată de judecătorul Dacian Dragoş".

Întâmplător sau nu, Curtea de Apel a fixat termenul de pronunţare chiar în ziua în care Curtea Constituţională a României trebuie să dea decizia despre pensiile magistraţilor.

"Este un joc mai amplu în justiţie, dar o mare miză este legată de pensiile speciale ale judecătorilor. Ne va povesti judecătorul Dacian Dragoş ce se întâmplă la Curtea Constituţională a României, pentru că şi acolo avem nişte lucruri fără precedent: nişte judecători propuşi de Partidul Social Democrat, care au plecat din şedinţă, care n-au venit la altă şedinţă.

Şi s-ar putea să vedem dacă Dacian Dragoş va fi suspendat de instanţă din funcţie, Curtea Constituţională să fie blocată. Evident că acest lucru va fi şi un semnal puternic pentru preşedintele Nicuşor Dan, cel care, ştiţi foarte bine, anunţa un referendum pentru magistraţi, pe care nu l-a mai făcut şi nu ştim ce s-a întâmplat. Va fi un semnal şi pentru activitatea sa de preşedinte. Întrebat, la un moment dat Nicuşor Dan, ce va face dacă va fi în postura aceasta: de a avea un judecător numit chiar de domnia sa suspendat, spunea că nu va fi o problemă, că va numi pe altcineva. O să vedem, meciul este foarte important", a mai menţionat Cătălina Porumbel, prezentatoare Antena 3 CNN.