Se pregătesc de criză? Banca Angliei cere creditorilor să-şi sporească lichidităţile. Sunt simulate şi retragerile urgente de cash

Banca Angliei (BoE) a publicat marţi o serie de propuneri pentru a se asigura că băncile pot transforma rapid în bani activele lichide, în situaţii de criză, notează Agerpres.

Şeful Autorităţii de Reglementare Prudenţială (PRA) de la Banca Angliei, Sam Woods, a declarat că propunerile, care vor fi discutate timp de trei luni, se bazează pe lecţiile învăţate de pe urma colapsului Silicon Valley Bank şi Credit Suisse în martie 2023.

"Vrem să ne asigurăm că schimbările nu vor duce la majorarea nivelului activelor lichide pe care trebuie să le deţină băncile, şi vrem să fim siguri că acele active sunt utilizabile în situaţii de criză", a declarat Woods.

Teste interne de stres

Printre propuneri se află solicitarea ca băncile să efectueze teste interne de stres pentru a afla cum ar reacţiona într-o săptămână la ieşiri rapide de numerar, măsuri pentru a raţionaliza cerinţele de raportare şi încurajarea firmelor pentru a folosi instrumentele băncii centrale în situaţii de criză.

PRA supervizează securitatea şi soliditatea financiară a celor mai mari creditori, companii de asigurări şi firme de investiţii din Marea Britanie, un grup de aproximativ 1.500 companii.