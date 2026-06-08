Unul dintre hoţii tezaurului dacic de la Muzeul Drents vinde din închisoare tricouri cu coiful de la Coțofenești

Unul dintre hoţii din Olanda şi-a lansat o linie de haine cu coiful dacic. Sursa colaj: Profimedia Images/bookarrest.nl

Douglas W., unul dintre autorii jafului de artă de la Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos, când a fost furat coiful dacic, şi-a deschis un magazin online din închisoare, cu care speră să câștige bani din același jaf. Îmbrăcămintea poartă poza coifului dacic furat. Conform înregistrărilor Camerei de Comerț, acesta folosește adresa închisorii de lângă Schiphol ca adresă poștală.

Douglas W. și prietenii săi, Jan B. și Bernhard Z., au fost condamnați vineri la trei ani și unsprezece luni de închisoare, după ce W. și B. au încheiat o înțelegere cu autoritățile olandeze privind returnarea bunurilor furate.

În instanța din Assen, Douglas W. a apărut purtând o cămașă din propria linie de haine, cu o referire la site-ul de internet bookarrest.nl, unde îşi vinde colecţia de haine, relatează presa olandeză.

Pe respectivul site, Douglas W. se prezintă cu un mesaj remarcabil. „Numele meu este Douglas Chesley W. Poate ați auzit despre poveștile legate de coiful de aur, dar eu vreau să-i dau o abordare pozitivă, așa că am fondat acest brand”, a scris acesta. Respectivul site de internet vinde tricouri, pantaloni scurți și șepci cu poza coifului de la Coțofenești.

De asemenea, site-ul mai oferă şi informații despre acest obiect de artă: „Realizat din 726 de grame de aur pur, cu doi ochi mari pentru a alunga răul”, text care se bazează pe informații de la Muzeul Drents.

Potrivit Camerei de Comerț din Olanda, firma a fost înregistrată iniţial pe 23 ianuarie 2023, ca o companie de artizanat. Abia în februarie 2026, bărbatul a transformat-o într-un magazin de îmbrăcăminte.

Douglas W. a fost judecat alături de Jan B. şi Bernhard Z. Toţi trei au primit condamnări la trei ani şi unsprezece luni de închisoare. W. şi B. au încheiat în prealabil o înţelegere cu parchetul privind returnarea obiectelor furate. Potrivit anchetatorilor, tânărul care acum are un magazin online ar fi ascuns bunurile sustrase după comiterea jafului, informaţie pe care prietenul său Jan B. a divulgat-o ofiţerilor sub acoperire, fapt care l-a înfuriat profund pe W.

Pe parcursul procesului, tânărul, originar din Heerhugowaard, a invocat în mod constant dreptul la tăcere. Principala sa nemulţumire exprimată public a vizat condiţiile de detenţie, reclamând celula în care fusese iniţial închis. Acesta se află în arest preventiv de aproximativ un an şi jumătate şi, luând în calcul posibilitatea eliberării anticipate, ar putea ieşi din închisoare în a doua jumătate a anului viitor.