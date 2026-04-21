Coiful dacic recuperat din Olanda e spart. Directorul Muzeului de Istorie spune că va fi restaurat

Artefactele au fost transportate cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze.

Directorul Muzeului Național de Istorie a României, Cornel Ilie, a precizat marți că Coiful de la Coțofenești va fi restaurat, având în prezent deteriorări în urma furtului de la muzeul din Olanda.

Întrebat la conferința de presă, organizată după aducerea în țară a Coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate, dacă artefactul va fi expus inițial cu defect, Cornel Ilie a precizat: “O sa il lăsăm așa. Această poveste este și va fi în continuare documentată, dar trebuie să intre într-un proces de restaurare. Tocmai pentru că am vrut să arătăm publicului și acest moment, am decis că va fi prezentat în această seară. De intrat în restaurare va intra în perioada următoare”.

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate în urmă cu mai bine de un an dintr-un muzeu din Olanda au ajuns marți în România, în condiții de maximă securitate.

Tezaurul a fost dezvăluit într-o conferință de presă care a avut loc la Muzeul Național de Istorie din București. Directorul Cornel Ilie și directorul muzeului din Drents au deschis cutia în care se află coiful și brățările.

Artefactele au fost transportate cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze, în vitrine speciale prevăzute cu geam antiglonț, și preluate pe Aeroportul Otopeni de jandarmii Batalionului 9, specializat în protecția bunurilor cu caracter special.

Coiful și cele două brățări au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea unei expoziții dedicate Imperiului Dacic. Autorii au folosit explozibili pentru a forța o intrare, apoi au spart vitrinele. Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări din tezaurul dacic, furate în urmă cu un an de la Muzeul din Drents, au fost recuperate după o operațiune sub acoperire. Trei ofițeri s-au prefăcut că sunt interesați să cumpere comorile și au oferit 400.000 de euro unuia dintre suspecți, a dezvăluit procuratura în timpul procesului a trei inculpați pentru jaf.

Potrivit notei de informare din Guvern, „Coiful de la Coțofenești a generat un interes remarcabil la nivel internațional, devenind un punct de convergență al unei preocupări colective reale. Acest context oferă și o neașteptată oportunitate de valorizare strategică, cu potențial de a revitaliza imaginea României atât la nivel național, cât și internațional”.