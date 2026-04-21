Primele imagini cu tezaurul adus din Olanda. Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au fost păzite de trupe antitero

Coiful de aur de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate în urmă cu mai bine de un an dintr-un muzeu din Olanda au ajuns marți în România, în condiții de maximă securitate.

Artefactele au fost transportate cu un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze, în vitrine speciale prevăzute cu geam antiglonț, și preluate pe Aeroportul Otopeni de jandarmii Batalionului 9, specializat în protecția bunurilor cu caracter special.

Escorta este asigurată pe întregul traseu până la Muzeul Național de Istorie a României, iar jandarmii au purtat echipament antitero: veste antiglonț, căști de protecție balistică și armament cu țeavă lungă, calibru 7,62, plus armă de serviciu de 9 mm, standard NATO.

„Misiunea Jandarmeriei începe în momentul în care aceste bunuri de o valoare inestimabilă și cu o semnificație aparte pentru patrimoniul nostru cultural vor fi aduse în țară. Însă este important de spus că acest rezultat spectaculos aparține polițiștilor români, procurorilor români și partenerilor noștri olandezi”, a declarat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

Militaru a explicat că jandarmii implicați în operațiune „sunt antrenați special pentru protecția bunurilor de patrimoniu cu valoare inestimabilă, dar și pentru însoțirea transporturilor de arme, bani sau substanțe explozibile pe întreg teritoriul României”. Toate vehiculele au fost verificate în detaliu înainte de plecare - „verificări ale habitaclului, ale motorului, inclusiv sub carosabil, cu oglinzi telescopice”, iar traseul a fost „atent monitorizat și securizat”.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că Jandarmeria are experiență în astfel de misiuni: „Vă reamintesc că în 2004 a asigurat paza operelor lui Constantin Brâncuși, în valoare de peste 500 de milioane de euro.”

Coiful și cele două brățări au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de închiderea unei expoziții dedicate Imperiului Dacic. Autorii au folosit explozibili pentru a forța o intrare, apoi au spart vitrinele. Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda.

Recuperarea pieselor a fost posibilă în urma unei operațiuni sub acoperire: trei ofițeri s-au dat drept cumpărători interesați și au oferit 400.000 de euro unuia dintre suspecți. Artefactele au fost găsite și prezentate public pe 2 aprilie, iar apoi predate României. Procesul celor trei inculpați este în desfășurare.