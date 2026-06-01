Brașov și Târgu Mureș vor avea trenuri metropolitane. Proiecte majore de investiții au fost aprobate de Ministerul Transporturilor

La Brașov, proiectul este gândit ca o adevărată coloană vertebrală a transportului public metropolitan. Sursa foto: Facebook/ Horațiu Cosma

Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele de tren metropolitan pentru Brașov și Târgu Mureș, două investiții majore menite să îmbunătățească mobilitatea urbană și conexiunile din zonele metropolitane ale Transilvaniei, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma.

Ordinul de ministru semnat recent prevede parteneriate între CFR și autoritățile locale, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și gestiona noile sisteme de transport feroviar metropolitan.

Investițiile includ introducerea unor trenuri noi și confortabile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, precum și construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Proiectele prevăd, de asemenea, dezvoltarea unor parcări de tip park&ride și a unor conexiuni rutiere către gări, alături de pasaje și soluții de acces pietonal sigur. Toate aceste măsuri vizează un sistem de transport rapid, eficient și ecologic, destinat să deservească zeci de mii de locuitori din zonele metropolitane.

La Brașov, proiectul este gândit ca o adevărată coloană vertebrală a transportului public metropolitan, conectând municipiul cu localitățile din jur și valorificând potențialul unei zone aflate într-o dezvoltare accelerată.

La Târgu Mureș, trenul metropolitan va utiliza infrastructura feroviară existentă pe relația Reghin - Târgu Mureș - Luduș, oferind o alternativă modernă la traficul rutier tot mai aglomerat din zonă.

"România are nevoie de mai mult transport public de calitate, iar trenurile metropolitane reprezintă una dintre cele mai inteligente investiții pe care le putem face pentru reducerea traficului, scăderea poluării și creșterea calității vieții în marile zone urbane.

Facem încă un pas concret pentru aducerea căii ferate mai aproape de oameni și pentru construirea unor orașe mai bine conectate și mai prietenoase cu mediul", a scris Horațiu Cosma.