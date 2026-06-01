"Puneți telefonul deoparte". Suedia îndeamnă părinții să limiteze folosirea telefoanelor în prezența copiilor lor

Părinții din Suedia au fost îndemnați luni de Agenția de Sănătate Publică din această țară să ]și lase telefoanele deoparte atunci când petrec timp alături de copiii lor, informează AFP, conform Agerpres. Oamenii sunt, de asemenea, încurajați să transforme anumite zone ale locuinței în unele "fără telefon", după ce studiile au arătat impactul utilizării ecranelor de către adulți asupra celor mici, relatează The Guardian.

Agenția de Sănătate Publică din Suedia recomanda încă de acum doi ani părinților și tutorilor "să reflecteze" asupra timpului petrecut pe smartphone în preajma copiilor, însă luni a emis noi ghiduri care oferă sugestii mai concrete.

"Puneți telefonul deoparte atunci când sunteți cu copilul dumneavoastră. Folosiți-l doar atunci când este strict necesar sau când îl utilizați împreună", a transmis Agenția sanitară suedeză într-un comunicat de presă.

Ea i-a încurajat, de asemenea, pe părinți să adopte "obiceiuri sănătoase în ceea ce privește utilizarea dispozitivelor cu ecrane", subliniind că acestea ar influența obiceiurile copiilor lor.

Noile recomandări se bazează pe cercetări care arată că folosirea dispozitivelor cu ecrane de către părinți poate afecta interacțiunile acestora cu copiii lor, iar copiii ai căror părinți folosesc intens telefonul sunt mai predispuși să adopte aceleași obiceiuri.

De asemenea, Agenția suedeză le-a sugerat părinților să creeze 'zone fără ecrane' în locuințele lor, mai ales în dormitoare sau în jurul meselor din bucătărie, în timp ce membrii familiilor mănâncă împreună.

"Copiii nu sunt influențați doar de ceea ce spun adulții, ci și de ceea ce fac aceștia. De aceea, micile schimbări din viața de zi cu zi pot avea un efect atât asupra interacțiunilor de astăzi, cât și asupra obiceiurilor pe care copiii le vor dezvolta în timp", a precizay Helena Frielingsdorf, medic psihiatru care lucrează în cadrul Agenției sanitare suedeze.

Țara scandinavă a încercat în ultimii ani să reducă timpul petrecut de copii pe telefoanele lor mobile. În ianuarie, Guvernul Suediei și-a anunțat intenția de a interzice telefoanele mobile în școli până la sfârșitul ciclului gimnazial local, adică pentru toți tinerii cu vârste de până la 15 sau 16 ani.