Procesul în furtul tezaurului dacic din Drents începe azi. Ce se știe până acum. Doi inculpați au încheiat o înțelegere cu procurorii

Primul termen de judecată în dosarul furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents are loc marți. Judecătorii analizează acordul de recunoaștere semnat de infractori, document în baza căruia au fost recuperate coiful și două brățări. Procurorii continuă ancheta și încearcă să afle ce s-a întâmplat cu a treia brățară, care este încă dispărută.

Cei trei inculpați sunt Douglas Chesley W. (37 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (21 de ani). Toți sunt din Heerhugowaard, în provincia Olanda de Nord. Potrivit procurorilor, ei sunt autorii jafului violent de la Muzeul Drents, comis în ianuarie anul trecut. Pentru judecarea pe fond a dosarului au fost rezervate trei zile în această săptămână, marți, joi și vineri, la tribunalul din Assen. Un al patrulea suspect va apărea luna viitoare în fața judecătorului de poliție din Assen.

Suspiciunea este că, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, cei trei au aruncat în aer o ușă exterioară a Muzeului Drents cu un explozibil puternicși astfel au intrat în spațiul expozițional. Apoi au spart cu multă violență două vitrine și au îndesat într-o geantă sport coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur. Mai ales coiful de aur era piesa de rezistență a expoziției „Dacia, regatul aurului și argintului”.

Cei trei au multe de explicat. De exemplu, Bernhard Z. a cumpărat o geantă sport în Heerhugowaard cu o zi înainte de jaf. După furt, geanta a fost găsită într-un coș de gunoi de pe strada Pelikaan din Assen. În ea au fost descoperite urme de ADN aparținând lui Bernhard Z. și Douglas W., dar și urme de aur. De asemenea, au fost găsite cioburi de sticlă care provin de la Muzeul Drents. Astfel de fragmente au fost descoperite și în casa de vacanță de lângă Borger, pe care cei trei o închiriaseră. Jan B. le-a spus unor agenți sub acoperire că Douglas Chesley W. a fost „creierul” din spatele jafului. Cu câteva săptămâni înainte de furt, W. fusese în Muzeul Drents împreună cu iubita sa. Bernhard Z. și Jan B. au alimentat și mașina de fugă furată, un Volkswagen Golf gri, care a fost incendiată după jaf, lângă Rolde.

Procesul atrage atât de multă atenție din mai multe motive

Jaful a avut ecou la nivel internațional. România a reacționat extrem de dur după furtul tezaurului național de la Assen, iar cazul a ajuns la nivel diplomatic înalt. Premierul de atunci, Schoof, a fost implicat, serviciile internaționale de securitate au intrat în acțiune, iar principalii suspecți au fost arestați destul de repede, direct din locuințele lor.

Un alt aspect neobișnuit este că, deși Z. și W. fuseseră deja arestați, procurorii au decis să le facă publice numele complete și fotografiile.

Acest pas, foarte rar întâlnit, a arătat cât de mare era presiunea pentru recuperarea rapidă a obiectelor de artă furate.

Mai există și o veste bună: coiful de aur de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări de aur au fost recuperate relativ repede. Potrivit informațiilor apărute la 14 luni după jaf, acestea sunt și într-o stare destul de bună. La baza acestei reușite stau înțelegeri procedurale între Parchet și avocați. Mai exact, a fost încheiat un acord între doi dintre cei trei suspecți și procurori.

Suspecții au predat cea mai mare parte a prăzii, dar se așteaptă în schimb la reducerea pedepselor. De asemenea, va fi discutată și situația bunurilor suspecților, asupra cărora justiția a pus sechestru pentru milioane de euro. Nu se știe încă exact ce conțin aceste înțelegeri, însă marți ar urma să apară mai multe clarificări.

Chiar și în aceste condiții, procesul va fi analizat în detaliu. Unul dintre principalii suspecți, Bernhard Z., nu a încheiat niciun acord cu procurorii. El, care suferă de o leziune cerebrală dobândită, susține că nu a participat la jaf, în ciuda probelor existente. Din acest motiv, Parchetul trebuie acum să prezinte toate dovezile, iar toate faptele vor fi discutate în instanță.

Ceilalți doi suspecți, prin faptul că au acceptat înțelegeri procedurale, admit practic că au comis fapta. Jan B. le-a spus și agenților sub acoperire — fără să știe că vorbește cu poliția — că el și ceilalți doi suspecți principali, inclusiv Bernhard Z., au furat comorile de aur. El a mai spus că acestea au fost ascunse pentru a fi vândute ulterior. Riscul pentru suspecți este că cei trei judecători ai Tribunalului din Noord-Nederland ar putea să nu accepte acordul încheiat cu procurorii. Șansa nu este foarte mare, dar există. Un astfel de acord produce efecte doar dacă judecătorii stabilesc că Douglas W. și Jan B. sunt vinovați. În acest caz, pedeapsa poate fi redusă cu cel mult o treime. Astfel, dacă s-ar stabili o pedeapsă de șase ani, aceasta ar putea fi redusă cu doi ani.