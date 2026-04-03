Noi detalii despre recuperarea Coifului de la Coțofenești: "A treia brățară dacică ar putea fi moneda de schimb”

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost prezentate într-o conferință de presă, la muzeul din Drents FOTO: Profimedia Images

Apar noi detalii în presa olandeză despre recuperarea coifului de aur de la Coțofenești și a două brățări dacice furate de la Muzeul Drents. Potrivit informațiilor prezentate joi la conferința de presă de la Assen, obiectele urmează să fie returnate României în cel mai scurt timp posibil. Recuperarea comorilor s-a dovedit a fi posibilă printr-un așa-numit acord procedural între Serviciul Public de Procuratură și suspecți. O brățară lipsește încă.

Acordurile procedurale reprezintă o modalitate prin care Procuratura din Olanda și inculpații din cauzele penale negociază între ei. Aceștia convin asupra a ceea ce face inculpatul, de exemplu, returnarea bunurilor personale, și asupra a ceea ce oferă procurorii în schimb, cum ar fi o reducere a pedepsei. Laura Peters, profesor asociat de drept penal la Universitatea din Groningen, a explicat pentru rtvdrenthe.nl faptul că aceste acorduri sunt definitive doar după ce judecătorul le aprobă.

„În practică, Serviciul Public de Parchet poate, de exemplu, să solicite o pedeapsă mai mică sau să acorde o pondere mai mică anumitor infracțiuni”, spune ea.

Cum a fost posibilă recuperarea Coifului de la Coțofenești

Acordurile procedurale nu există de foarte mult timp în Olanda. Primele încercări au fost în 2019, dar au eșuat. Din 2021, acestea au fost folosite mai frecvent, iar la sfârșitul anului 2022, Curtea Supremă le-a dat undă verde, sub rezerva anumitor condiții. Peters explică faptul că un acord procedural nu înseamnă că se poate conveni asupra a ceva după bunul plac. De exemplu, trebuie să existe întotdeauna suficiente probe, iar un suspect trebuie să aibă un avocat.

O astfel de înțelegere economisește timp atât pentru Parchet, cât și pentru instanță. În loc de un proces amplu care implică fiecare detaliu și fiecare martor, acordurile cheie sunt înregistrate. În acest fel, toată lumea știe mai repede care este situația sa, iar cazul poate fi finalizat mai rapid. În Drenthe, acordurile procedurale sunt deja utilizate de câțiva ani, în special în cazuri complexe, cum ar fi cazurile de trafic de droguri și fraudă. În cazul furtului de artă, cel mai mare beneficiu este, desigur, restituirea valoroaselor obiecte.

Furtul de artă pe scurt

Coiful de aur al lui Cotofenești a fost furat de la Muzeul Drents pe 25 ianuarie anul trecut, chiar înainte de încheierea expoziției despre Dacia antică. Folosind explozibili, autorii au reușit să forțeze o intrare, după care au spart vitrine și au luat coiful și trei brățări.

Autorii au fugit după jaf și au abandonat o mașină de evadare incendiată lângă Rolde. Au urmat mai multe arestări, dar comorile de artă au dispărut mult timp. Cazul a devenit unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Olanda din ultimii ani.

Suspecții Jan B. (21), Douglas Chesley W. (37) și Bernhard Z. (35) vor apărea în fața instanței din Assen pe 14, 16 și 17 aprilie.

Acordurile procedurale din acest caz sunt neobișnuite, afirmă Peters. Comorile de artă au fost deja returnate, în timp ce judecătorul nu a evaluat încă tranzacția. „Inculpații își asumă un risc: instanța ar putea totuși decide că pedeapsa propusă probabil este prea mică și să nu aprobe acordul.”

Deliberarea, și anume returnarea coifului și a brățărilor, a fost deja efectuată înainte de audierea pe fond a cazului. „Acesta este un avantaj uriaș pentru Serviciul Public de Procuratură”, spune Peters.

Totuși, a proceda în acest mod nu este lipsit de riscuri nici pentru Serviciul Public de Parchet. „Serviciul Public de Parchet a organizat o conferință de presă masivă, care mi-a amintit de sistemul judiciar italian atunci când arestează un șef mafiot important. Steaguri, polițiști înarmați, o prezentare ostentativă a căștii și a banderolelor sub o pânză. Asta dă cu siguranță impresia că i-au prins pe vinovați. Dar chiar și acești suspecți rămân nevinovați până când se dovedește vinovăția în instanță. Și acel proces abia urmează.”

Serviciul Public de Parchet a informat recent instanța despre acorduri. Procurorii vor oferi explicații suplimentare în instanță atât cu privire la ancheta penală, cât și la acordurile procedurale care au fost încheiate.

Ce se întâmplă cu a treia brățară

A treia brățară de aur furată lipsește încă și nu este încă clar dacă și când va fi returnată. Potrivit lui Peters, această brățară ar putea fi teoretic folosită în continuare ca monedă de schimb în negocieri.

„Dar nu știm asta cu siguranță, deoarece detaliile exacte ale acordurilor procedurale nu au fost dezvăluite”, explică ea.

Dacă instanța nu aprobă în cele din urmă acordul, acest lucru ar putea avea consecințe pentru inculpați. Peters subliniază că Serviciul Public de Parchet nu trebuie să-și facă atâtea griji: pentru ei, cea mai mare parte a fost deja soluționată, deoarece comorile de artă au fost restituite. Pentru inculpați, pericolul constă mai mult în aprobarea reducerii pedepsei și în finalizarea procesului.

Peters se așteaptă ca procesul să fie mult mai scurt decât de obicei datorită acordului procedural. În mod normal, toate detaliile ar fi discutate pe larg, dar datorită acordului, probabil că nu va mai fi nevoie să se ia în considerare mulți pași. Au fost rezervate trei zile pentru audierea pe fond a cazului.

„În principiu, acest lucru ar trebui să fie posibil mult mai rapid datorită acestor acorduri”, spune ea. „Dar poate că au nevoie de o zi pentru fiecare inculpat.” Durata exactă a cazului depinde de conținutul acordurilor, pe care încă nu îl știm.