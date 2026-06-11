Kurzii l-au călcat pe Trump pe coadă: Au păstrat pentru ei armele destinate protestatarilor iranieni. „Îi voi ține minte”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump s-a declarat joi dezamăgit de grupările kurde, cărora le-a expediat arme pentru a le trimite mai departe participanților la revoltele care au avut loc în ianuarie în Iran, dar aceste arme nu au ajuns niciodată acolo, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

''Sunt dezamăgit de kurzi, ca să fiu sincer. Kurzii ne-au dezamăgit'', a spus Trump într-un interviu acordat postului Fox News. ''Cred că (acele arme, n.red) le-au păstrat pentru ei. Mi se pare o rușine, dar voi ține cont de asta. O voi ține minte'', a avertizat el.

Trump a afirmat prima dată în aprilie că Statele Unite le-au trimis arme protestatarilor în timpul manifestațiilor antiguvernamentale care au avut loc în Iran în ianuarie, arme furnizate prin intermediul grupărilor kurde, dar se pare că acestea le-au păstrat pentru ele.

Regimul de la Teheran a supraviețuit acelor proteste, reprimate violent. Cum acea încercare de a înlătura regimul iranian și de a pune în locul lui unul favorabil intereselor americane a eșuat, SUA și Israelul au lansat pe 28 februarie o campanie de bombardamente împotriva Iranului, pe care au justificat-o prin necesitatea eliminării programelor nuclear și de rachete balistice ale acestei țări.

În pofida decimării conducerii politice iraniene în atacurile aeriene, regimul de la Teheran supraviețuiește în continuare și negociază cu SUA un acord, după un armistițiu convenit pe 8 aprilie și pus acum la încercare de noi bombardamente americane, urmate de noi represalii iraniene asupra bazelor americane din regiune.

În același interviu de joi și într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, Trump a amenințat Iranul că îl va lovi ''foarte tare diseară'' și că Statele Unite îi vor captura în curând infrastructura de petrol și gaze naturale, inclusiv prin ocuparea insulei Kharg, care este principalul terminal petrolier al Iranului și prin care această țară livrează circa 90% din exporturile sale de petrol.

''La un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom lua Insula Kharg, și alte puncte ale infrastructurii petroliere, și vom prelua controlul total asupra piețelor lor de petrol și gaze, cam la fel cum am făcut cu Venezuela'', a scris el pe Truth Social.

Trump nu a menționat nimic în mesajul său despre o eventuală operațiune militară terestră pentru realizarea unui asemenea obiectiv. El a vorbit însă despre acest lucru în interviul acordat Fox News, în care a spus din nou că bombardamentele ce vor urma joi asupra Iranului vor fi mai puternice și a susținut că, dacă ar vrea, armata americană ar putea să invadeze și să ocupe această țară ''mâine'', întrucât ''este lipsită de apărare'' în urma campaniei de bombardamente americano-israeliene.

Totuși, el a adăugat că ar prefera să nu fie lovite infrastructuri civile precum poduri, uzine electrice sau de furnizare a apei, întrucât în astfel de situații 'oamenii suferă'. În declarații anterioare el amenințase Iranul cu atacuri asupra unor obiective de acest fel.

Trump a justificat reluarea bombardamentelor prin doborârea de către Iran a unui elicopter militar american Apache și prin tergiversarea de către Teheran a acceptării unui acord care să soluționeze definitiv chestiunea dosarului nuclear, în special neutralizarea stocului iranian de uraniu îmbogățit.