Bărbații din Japonia au început să se epileze. Femeile sunt deranjate de colegii cu păr pe picioare, în pantaloni scurți la birou

Tot mai mulți bărbați din Japonia aleg să poarte pantaloni scurți la serviciu, din cauza tempraturilor ridicate, dar nu toată lumea este de acord cu aceasta. FOTO: Getty Images

Tot mai mulți bărbați din Japonia aleg să poarte pantaloni scurți la serviciu, din cauza tempraturilor ridicate, dar nu toată lumea este de acord cu aceasta. Tot mai multe femei au declarat că se simt "hărțuite prin expunerea părului de pe picioare" al colegilor, scrie BBC.

Administrația metropolitană din Tokyo îi încurajează pe angajații companiilor să renunțe la costumul și cravata obișnuite în favoarea unor ținute mai lejere, formate din tricouri, pantofi sport și pantaloni scurți.

Guvernatoarea capitalei, Yuriko Koike, a lansat în aprilie programul "Tokyo Cool Biz", în încercarea de a extinde inițiativa sa emblematică pentru combaterea căldurii, devenită între timp o tradiție anuală de vară foarte cunoscută în Japonia.

La aproape patru luni de la introducerea programului, posibilitatea ca angajații să poarte pantaloni scurți la birou provoacă reacții împărțite.

Unii apreciază regulile mai relaxate, spunând că îi ajută să lucreze mai confortabil. Alții consideră însă că măsura este nedreaptă față de femei. Deși nu există o regulă oficială, ci mai degrabă o convenție vestimentară, în mediul de lucru tradițional japonez femeile sunt adesea obligate să poarte dresuri atunci când ținuta le lasă picioarele la vedere.

Câteva femei vorbesc chiar despre o "hărțuire prin expunerea părului de pe picioare", fenomen denumit în mediul online "sunehara". Termenul descrie disconfortul provocat de faptul că sunt nevoite să vadă părul de pe picioarele colegilor.

„Vrem să le oferim oamenilor mai multe opțiuni în perioadele de căldură extremă, nu să le spunem cum să se îmbrace. Nu ar trebui să existe nicio problemă, atât timp cât ținuta de serviciu nu deranjează pe nimeni”, a declarat pentru BBC Noboru Watanabe, reprezentant al departamentului de mediu din cadrul administrației metropolitane din Tokyo.

Un sondaj realizat în iunie de clinica Gorilla arată că 53,5% dintre respondenți se opun purtării pantalonilor scurți la serviciu pe timpul verii, în timp ce 46,5% susțin noua recomandare.

Atât femeile, cât și bărbații care resping această ținută la birou au dat ca principale motive forma corpului și părul de pe picioare. Reprezentanții clinicii au precizat că numărul femeilor care au răspuns la sondaj a fost semnificativ mai mare decât cel al bărbaților, ceea ce ar putea indica faptul că acestea sunt mai deranjate să vadă picioarele neacoperite ale colegilor.

În ultimii ani, tot mai mulți angajați japonezi, în special cei care lucrează în start-up-uri și în companii de tehnologie, au început să poarte haine lejere la serviciu. Recomandarea făcută în acest an de administrația din Tokyo a contribuit însă la o mai mare acceptare socială a acestui stil vestimentar. Chiar și așa, unii bărbați au devenit stânjeniți de părul de pe picioare.

Akifumi Funatsu, directorul clinicii Gorilla, spune că a observat o creștere a numărului de clienți care vin la clinică nu doar din motive estetice, ci și din considerente legate de "eticheta socială atunci când poartă pantaloni scurți". El crede că femeile consideră că "bărbații ar trebui să aibă mai puțin păr pe picioare", ceea ce i-a determinat pe unii dintre aceștia să apeleze la epilarea cu laser pentru a nu-i deranja pe cei din jur.

Koike a introdus pentru prima dată schimbarea garderobei de vară în 2005, când era ministrul Mediului. Atunci, ea a lansat campania națională de economisire a energiei "Cool Biz", prin care angajații companiilor erau încurajați să poarte cămăși cu mânecă scurtă. Liderii guvernului s-au alăturat inițiativei. Premierul de la acea vreme, Junichiro Koizumi, apărea frecvent în public fără cravată și fără sacou, contribuind astfel la promovarea campaniei.

Câțiva ani mai târziu, după cutremurul și tsunamiul din regiunea Tohoku, produse în martie 2011, guvernul a lansat programul "Super Cool Biz". Acesta a extins recomandările pentru a contribui la reducerea consumului de energie atât la serviciu, cât și acasă.

La fel ca alte regiuni ale lumii, Japonia s-a confruntat în ultimele luni cu temperaturi-record și, în același timp, cu o creștere puternică a prețurilor la energie, provocată de instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Meteorologii au avertizat că vara va aduce temperaturi extreme. Agenția Meteorologică a Japoniei încearcă să crească gradul de conștientizare a populației prin introducerea termenului "kokusho-bi", care înseamnă "zi de căldură brutală" și este folosit atunci când temperatura depășește 40 de grade Celsius.

Cele mai recente date săptămânale arată că șapte persoane au murit în Japonia din cauza insolației, iar 4.580 au fost transportate la spital în perioada 6-12 iulie, potrivit Agenției pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor.