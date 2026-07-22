Japonia înregistrează prima „zi crunt de caldă”, cu 40 de grade Celsius în orașe

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În aprilie, Japonia a inventat termenul kokushobi pentru zilele cu peste 40°C, iar acum le recomandă angajaților să vină la birou în pantaloni scurți ca să facă față caniculei, scrie The Guardian.

Japonia a consemnat marți primul kokushobi oficial, adică „zi crunt de caldă”, de la introducerea în aprilie a acestui termen nou, folosit pentru momentele în care temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Agenția Meteorologică a Japoniei a creat noua denumire pentru a avertiza populația asupra pericolelor unor zile care altădată erau fenomene meteo excepționale, dar care au devenit între timp tot mai frecvente.

Orașele Gujo și Tajimi, din prefectura Gifu, în centrul Japoniei, împreună cu Toyota, din prefectura Aichi, au atins toate 40°C. Cele 40°C de la Gujo și cele 40,1°C de la Toyota sunt recorduri absolute pentru stațiile meteo respective.

Din cele 914 stații meteo din întreaga țară, 278 au înregistrat temperaturi de peste 35°C, adică moshobi – „zile extrem de calde”, cel mai ridicat nivel de avertizare până la apariția recentă a noii terminologii. Zilele cu peste 25°C se numesc natsubi, „zile de vară”, iar cele care depășesc 30°C sunt cunoscute drept manatsubi – „zile de vară adevărată”.

Luni, un bărbat de circa 40 de ani a fost găsit mort pe o stradă din Sanjo, prefectura Niigata, iar un altul, de peste 70 de ani, a murit în Kanagawa, la sud-vest de Tokyo. Se crede că amândoi au fost răpuși de caniculă.

Numărul deceselor cauzate de insolație a depășit 2.000 pentru prima dată în 2024, iar anul trecut peste 100.000 de persoane au ajuns la spital între începutul lunii mai și sfârșitul lui septembrie, potrivit agenției pentru pompieri și gestionarea dezastrelor.

Căldura tot mai mare afectează multe aspecte ale vieții japonezilor – inclusiv producția și calitatea orezului, alimentul de bază. Ca răspuns, fermierii plantează mai multe soiuri rezistente la căldură, iar unii trec la culturi precum avocado, care în mod tradițional nu se cultivau la scară largă în Japonia.

Efectele se văd și în sport, cel mai vizibil exemplu fiind restructurarea extrem de popularului turneu național de baseball liceal koshien. Disputate în arșița lunii august, meciurile au fost împărțite din 2024 în sesiuni de dimineață și de seară, pentru a reduce riscul de insolație atât pentru jucători, cât și pentru spectatori.

Între timp, angajații de birou sunt încurajați să poarte pantaloni scurți în zilele toride de vară – cea mai recentă relaxare a rigidei culturi corporatiste japoneze, parte din măsurile „Cool Biz” menite să reducă consumul de electricitate prin folosirea mai rară a aerului condiționat. Inițiativele anterioare i-au încurajat pe „salarymen” să renunțe la sacou și cravată și să poarte cămăși cu mânecă scurtă, însă vara care se anunță toridă a dus la solicitări pentru un nivel și mai mare de lejeritate.

Guvernatoarea Tokyoului, Yuriko Koike, a anunțat noile recomandări vestimentare pentru ținuta de birou, care includ și tricouri polo, tricouri simple și adidași, acolo unde este cazul, în contextul temperaturilor ridicate anticipate și al unor „perspective dificile privind alimentarea cu energie electrică”.

Un studiu realizat în 2025 de Institutul Național de Cercetare a Mediului (NIES) și de Universitatea Waseda din Tokyo a arătat că, în lipsa unor reduceri drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră, sportul școlar nu va mai putea fi practicat în aer liber până în anii 2060.

Temperaturile medii de vară din Japonia au crescut cu aproximativ 1,3°C în ultimii 100 de ani, potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA). Atât 2023, cât și 2024 au fost cei mai calzi ani de când se fac măsurători, adică din 1898, dar anul trecut aceste valori au fost din nou depășite.

Vara lui 2025 a fost cu 2,4°C peste media ultimelor trei decenii, 132 de stații meteo au consemnat cele mai ridicate medii termice din istoria lor, iar pe 5 august s-a înregistrat un nou record absolut pentru Japonia, 41,8°C, la Isesaki, în Gunma, la nord de Tokyo.