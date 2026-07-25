”Dosarul Elodia” din Franța. Bărbatul condamnat pentru ”crima perfectă” a dezvăluit unde și-a îngropat soția, la 6 ani după dispariție

2 minute de citit Publicat la 11:00 25 Iul 2026 Modificat la 11:00 25 Iul 2026

Cédric Jubillar a fost audiat miercuri de magistrați și a declarat că le poate indica anchetatorilor locul în care a abandonat trupul victimei. Foto: Hepta

Ancheta unuia dintre cele mai mediatizate cazuri de dispariție din Franța a cunoscut o evoluție majoră. Procurorul general al Curții de Apel din Toulouse a anunțat că anchetatorii au descoperit oseminte care ar putea fi umane în locul indicat de Cédric Jubillar, bărbatul care a recunoscut recent că este responsabil pentru moartea soției sale, Delphine Aussaguel, dispărută la sfârșitul anului 2020, potrivit Le Monde.

Potrivit autorităților, Cédric Jubillar a fost audiat miercuri de magistrați și a declarat că le poate indica anchetatorilor locul în care a abandonat trupul victimei.

Osemintele au fost găsite în apropierea localității unde locuia familia

În dimineața următoare, jandarmii au început căutările într-o zonă aflată în apropierea localității Cagnac-les-Mines, din sudul Franței, iar acolo au descoperit fragmente osoase.

„Au fost găsite oseminte care ar putea fi de origine umană, în locul indicat de Cédric Jubillar ca fiind locul unde a lăsat trupul doamnei Aussaguel”, a declarat procurorul general Nicolas Jacquet.

Autoritățile au precizat că cercetările la fața locului continuă, iar specialiștii urmează să stabilească dacă osemintele aparțin, într-adevăr, Delphinei Aussaguel.

După cinci ani și jumătate de negații, și-a recunoscut fapta

Timp de peste cinci ani, Cédric Jubillar a susținut că este nevinovat. La începutul lunii iulie însă, într-o scrisoare scrisă de mână și transmisă avocatului său, acesta a recunoscut că este responsabil pentru moartea fostei sale soții.

Mărturisirea a fost confirmată oficial în timpul unei audieri desfășurate în fața președintei Curții cu Jurați din Haute-Garonne, instanța care urmează să judece apelul începând cu 21 septembrie.

La operațiunile de căutare, Cédric Jubillar a fost prezent alături de avocații săi, în timp ce investigațiile au fost coordonate de judecătorul de instrucție și desfășurate de jandarmii secției de investigații din Toulouse, împreună cu specialiști în criminalistică.

Condamnat fără ca trupul victimei să fi fost găsit

În octombrie 2025, Cédric Jubillar, în prezent în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea soției sale, deși trupul acesteia nu fusese găsit niciodată.

Judecătorii au considerat că probele și mărturiile din dosar demonstrau existența crimei și au apreciat că explicațiile oferite de inculpat nu sunt credibile.

Instanța a reținut, printre altele, că Jubillar nu acceptase faptul că soția sa intenționa să îl părăsească pentru un alt bărbat și că numeroase declarații ale martorilor, precum și profilul său psihologic, susțineau acuzațiile formulate de procurori.

Delphine Aussaguel, asistentă medicală în vârstă de 33 de ani, a dispărut în decembrie 2020 din locuința familiei din Cagnac-les-Mines. De atunci, cazul a ținut Franța cu sufletul la gură, iar dispariția sa a rămas unul dintre cele mai cunoscute dosare nerezolvate din ultimii ani.

Dacă expertizele medico-legale vor confirma că osemintele descoperite îi aparțin Delphinei Aussaguel, ancheta va face un pas decisiv spre elucidarea completă a cazului, după aproape șase ani de căutări.