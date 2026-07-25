Ce amenda a primit un bărbat care a depășit viteza cu doar 1,9 km/h

2 minute de citit Publicat la 08:00 25 Iul 2026 Modificat la 08:00 25 Iul 2026

bărbatul a ales să plătească sancțiunea pentru a evita timpul și cheltuielile pe care le-ar fi presupus un proces. Sursa foto: GettyImages

Un șofer din Italia a fost amendat după ce a depășit limita legală de viteză cu doar 1,9 km/h, însă povestea nu se oprește aici. Procesul-verbal i-a fost comunicat la 104 zile de la constatarea contravenției, peste termenul prevăzut de lege, iar costurile de notificare au fost aproape la fel de mari ca amenda propriu-zisă, potrivit Il Messaggero.

Deși susține că avea toate șansele să câștige în instanță, bărbatul a ales să plătească sancțiunea pentru a evita timpul și cheltuielile pe care le-ar fi presupus un proces.

Depășirea de viteză: doar 1,9 km/h peste limită

Incidentul a avut loc pe 7 februarie, pe strada Adolfo Bellucci din Ravenna.

După aplicarea marjei legale de eroare, aparatul radar a înregistrat o viteză de 51,9 km/h, într-o zonă unde limita era de 50 km/h. Diferența de numai 1,9 km/h a fost suficientă pentru emiterea unei amenzi.

Șoferul consideră că sancțiunea este disproporționată și critică inclusiv aparatul folosit pentru măsurarea vitezei, un sistem denumit Aguia Red & Speed.

Șoferul susține că radarul nu avea omologarea necesară

Bărbatul afirmă că mai multe hotărâri recente ale Curții de Casație din Italia, precum și decizii ale unor instanțe locale, au stabilit că anumite dispozitive de tipul Aguia Red & Speed nu dețin omologarea tehnică cerută de lege.

Potrivit acestuia, aparatele ar avea doar o aprobare administrativă emisă de autorități, însă nu și omologarea completă necesară pentru emiterea legală a sancțiunilor.

Din acest motiv, spune șoferul, procesul-verbal ar fi putut fi anulat în instanță.

Procesul-verbal a ajuns după expirarea termenului legal

Principalul motiv pentru care conducătorul auto consideră că amenda era nelegală îl reprezintă însă termenul de notificare.

Conform legislației italiene, procesul-verbal trebuie comunicat în cel mult 90 de zile de la constatarea contravenției.

În acest caz, documentul i-a fost înmânat abia pe 14 iulie, prin intermediul unui agent al administrației locale din Gambettola.

Chiar și luând în calcul un prim demers de notificare care nu a avut succes și reluarea procedurii în luna aprilie, șoferul susține că au trecut 104 zile, cu mult peste limita legală.

Costurile de notificare, aproape cât amenda

Nemulțumirea bărbatului a fost amplificată și de valoarea totală pe care a trebuit să o achite.

Amenda pentru depășirea vitezei a fost de 29,40 euro, însă la aceasta s-au adăugat încă 28 de euro reprezentând cheltuieli de notificare și procedură.

Astfel, suma finală a ajuns la 57,40 euro, aproape jumătate din total reprezentând costurile administrative.

A renunțat să conteste amenda, deși crede că ar fi câștigat

Deși consideră că avea argumente solide pentru anularea sancțiunii, șoferul a decis să nu deschidă o acțiune în instanță.

El spune că timpul pierdut cu pregătirea documentelor, deplasările la instituții și eventualele costuri judiciare ar fi fost mai mari decât valoarea amenzii.

„În fața unui proces-verbal care, în opinia mea, este nul, un recurs înseamnă ore pierdute între acte, birouri și taxe. Cine are un loc de muncă, o afacere sau responsabilități familiale nu își permite acest timp. Am preferat să plătesc, dar nu și să tac”, a declarat acesta.