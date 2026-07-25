România, în mijlocul disputei Orban-Magyar. Fostul premier vine la Tușnad, actualul prim-ministru vrea o dezbatere cu el: „Nu fiți laș”

Peter Magyar și Viktor Orban. Foto: Colaj GettyImages

Viktor Orban, fostul premier maghiar, participă sâmbătă la ediţia cu numărul 35 a Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, cunoscută sub denumirea de "Tusvanyos". Înainte să vină în România, Orban a fost provocat de actualul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, la o dezbatere, chiar la Băile Tușnad.

Printre cei anunţaţi că participă la lucrările Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad se numără actuali sau foşti parlamentari FIDESZ, reprezentanţi ai maghiarilor din România, Slovenia, Croaţia, Serbia sau Ucraina, profesori, publicişti, sociologi sau jurnalişti. La fel ca în fiecare an, sâmbătă, 25 iulie, îşi va susţine tradiţionalul discurs fostul premier al Ungariei, Viktor Orban. Pe scenă, alături de acesta, se vor afla Tőkés László, preşedintele Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania, precum şi deputatul FIDESZ Németh Zsolt.

La evenimente nu au fost însă invitați actuali oficiali ai guvernului de la Budapesta, lucru care a stârnit nemulțumirea premierului Peter Magyar care a reclamat că evenimentul este organizat pe banii Ungariei.

Într-o referire la tabăra de vară de la Băile Tuşnad, din Transilvania, România - cunoscută şi sub numele de Tusvanyos -, Magyar a notat că este firesc să se aştepte ca acolo să aibă loc dezbateri publice reale, întrucât contribuabilii ungari au plătit sute de milioane de forinţi pentru organizarea acesteia, adăugând că el este pregătit să participe.

"Nu fiţi laşi, invitaţi-l pe premierul Ungariei!", a declarat el, exprimându-şi speranţa că Orban îşi va "găsi curajul" şi că va accepta o dezbatere publică, eventual chiar la tabăra din Transilvania.

Fondatorul transilvănean al Tusvanyos, Tibor T. Toro, a afirmat că, în opinia sa, în cadrul taberei de vară există loc atât pentru reprezentanţi ai guvernului ungar, cât şi pentru dezbateri deschise şi substanţiale şi că organizatorii speră ca, anul viitor, discuţiile să aibă loc în prezenţa acestora.

"Ca urmare a impactului încă neclarificat al schimbărilor politice majore din Ungaria, reprezentanţii partidului de guvernământ nu vor participa la evenimentul din acest an, deşi ne-am fi dorit să le oferim un forum unde să fi putut avea loc o dezbatere substanţială între putere şi opoziţie", a spus Toro, într-un interviu acordat portalului local de ştiri Kronika, a mai consemnat MTI.

Tema ediţiei din acest an este "Tusványos 35 - Întreg cu tine!", în prima zi a evenimentului urmând să fie lansată şi o carte cu titlul "Originea şi misiunea Universităţii de Vară Tusványos".

"De-a lungul timpului, Universitatea de Vară şi Tabăra Studenţească de la Bálványos şi-a păstrat valorile fundamentale, oferind generaţiilor care i-au trecut pragul un spaţiu al dialogului, al comunităţii şi al ideilor. Pentru mulţi dintre noi, Tusványos este mai mult decât un eveniment: este o legătură care ne uneşte şi o comunitate în care ne regăsim, atât în momentele frumoase, cât şi în cele dificile. (...) Aceşti 35 de ani înseamnă mai mult decât trecerea timpului. Înseamnă o moştenire comună şi responsabilitatea de a o duce mai departe. Iar această poveste este întreagă pentru că şi tu ai făcut parte din ea. Tusványos 35 - Întreg cu tine!", se arată pe pagina evenimentului.